Новая общенациональная проверка: украинцам предложили писать контрольную по математике

В Украине предложили организовать общенациональную контрольную работу по математике по образцу "Радиодиктанта национального единства".

Эту инициативу обсудили на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Мероприятие планируется провести в День науки, который отмечается в третью субботу мая, однако пока эта инициатива находится на стадии обсуждения.

С этой идеей выступила секретарь комитета Наталья Пипа. Она предложила привлечь к организации Министерство образования и науки и "Суспильне".

По мнению депутата, участие украинцев в ежегодном радиодиктанте можно дополнить аналогичной общенациональной акцией, которая позволит проверить знания по математике.

Это предложение поддержал министр образования и науки Андрей Бутенко. Он согласился, что эта идея заслуживает обсуждения, и предположил, что такая контрольная работа может заинтересовать широкую аудиторию, хотя и не будет иметь такого же эффекта, как радиодиктант.

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В ходе беседы министр также с юмором заметил, что после появления контрольной работы по математике могут поступить предложения организовать аналогичные общенациональные проверки знаний по химии, физике и биологии.

Пока что конкретного решения о проведении Национального контрольного экзамена по математике нет. Его формат и дата ещё не утверждены.

Ранее Фокус рассказывал, кто написал текст "Радиодиктанта национального единства — 2026" и кто будет его читать. Организаторы назвали имена автора текста и ведущих, которые помогут всем желающим проверить свои знания украинского языка.

Также стало известно, что Радиодиктант будет читать Даша Астафьева. Артистка призналась, что очень рада получить приглашение и возможность принять участие в проведении этого мероприятия.