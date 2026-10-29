Нова загальнонаціональна перевірка: українцям запропонували писати контрольну з математики

В Україні запропонували організувати загальнонаціональну контрольну роботу з математики за зразком Радіодиктанту національної єдності.

Ініціативу обговорили на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Захід планують проводити в День науки, який припадає на третю суботу травня, однак поки що ініціатива перебуває на стадії обговорення.

Ідею озвучила секретарка комітету Наталія Піпа. Вона запропонувала залучити до організації Міністерство освіти і науки та "Суспільне".

На думку депутатки, участь українців у щорічному радіодиктанті можна доповнити аналогічною загальнонаціональною акцією, яка дасть змогу перевірити знання з математики.

Пропозицію підтримав міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він погодився, що задум заслуговує на обговорення, і припустив, що така контрольна може зацікавити широку аудиторію, хоча й не матиме такого ж ефекту, як радіодиктант.

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Під час розмови міністр також із гумором зауважив, що після появи математичної контрольної можуть виникнути пропозиції організувати подібні загальнонаціональні перевірки знань із хімії, фізики та біології.

Поки що конкретного рішення про проведення Національної контрольної з математики немає. Її формат і дату ще не затвердили.

Раніше Фокус розповідав, хто написав текст Радіодиктанту національної єдності — 2026 та хто його читатиме. Організатори розкрили імена автора тексту та ведучих, які допоможуть усім охочим перевірити свої знання української мови.

Також стало відомо, що Радіодиктант читатиме Даша Астаф'єва. Артистка зізналася, що дуже рада отримати запрошення та можливість долучитися до проведення цієї події.