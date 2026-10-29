Русский язык хотят дополнительно ограничить в Украине: что предлагает языковая омбудсменка

В Украине существует необходимость в более эффективной защите государственного языка и обновлении законодательства для реагирования на вызовы войны. С учетом этого предлагается на законодательном уровне дополнительно ограничить русскоязычный культурный продукт, а также обязать частные учебные заведения соблюдать языковые стандарты.

По словам уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской, русский язык в настоящее время не получает в Украине никакой государственной поддержки, поскольку является языком государства-агрессора. Однако, предвидя возможные попытки восстановить его позиции в будущем, она настаивает на необходимости заблаговременного укрепления нормативно-правовой базы. Об этом Ивановская сказала в интервью "Громадське".

"Я надеюсь, что позиции украинского языка будут (к тому времени — прим. ред.) уже в большей степени подкреплены как теми поправками, которые мы предложили к действующему закону о языке, так и теми изменениями, которые, я надеюсь, будут внесены и в Закон "О культуре", в частности в ст. 15 — относительно русскоязычного культурного продукта", — отметила Елена Ивановская.

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Помимо регулирования культурной сферы, уполномоченная по защите государственного языка подчеркнула важность деколонизации образовательного сектора. Отвечая на вопрос о предстоящих законодательных изменениях, она подчеркнула: "Закон распространяется на частные учебные заведения — за исключением тех, где обучение ведется на языках национальных меньшинств". Она также уточнила, что русский язык к этой категории не относится, поскольку на законодательном уровне он в настоящее время не имеет никакой государственной поддержки.

Напомним, Елена Ивановская направила официальное письмо в головной офис компании Google по поводу некорректной работы поисковых алгоритмов, которые выдают русскоязычные результаты по украиноязычным запросам.

Кроме того, ранее омбудсмен сообщала, что в киевском театре продолжают ставить спектакли на русском языке.