Російську мову хочуть додатково обмежити в Україні: що пропонує мовна омбудсменка

В Україні існує потреба в кращому захисті державної мови та оновленні законодавства для реагування на виклики війни. З огляду на це, пропонується на законодавчому рівні додатково обмежити російськомовний культурний продукт, а також зобов’язати приватні навчальні заклади дотримуватися мовних стандартів.

За словами Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, російська мова наразі не отримує в Україні жодної державної підтримки, оскільки є мовою держави-агресора. Проте, передбачаючи можливі спроби відновити її позиції в майбутньому, вона наполягає на необхідності завчасного зміцнення нормативно-правової бази. Про це Івановська сказала в інтерв'ю Громадське.

"Я сподіваюся, що позиції української мови будуть (на той час — ред.) уже більше підкріплені і тими поправками, які ми запропонували до чинного мовного закону, і тими змінами, які, я сподіваюсь, будуть і в Законі "Про культуру", зокрема у ст. 15 — щодо російськомовного культурного продукту", — зазначила Олена Івановська.

Видео дня

Окрім регулювання культурної сфери, Уповноважена із захисту державної мови наголосила на важливості деколонізації освітнього сектору. Відповідаючи на запитання щодо майбутніх законодавчих змін, вона підкреслила: "Закон поширюється на приватні навчальні заклади — за винятком тих, де навчання ведеться мовами національних меншин". Вона також уточнила, що російська мова до цієї категорії не належить, оскільки на законодавчому рівні вона наразі не має жодної державної підтримки.

Нагадаємо, Олена Івановська надіслала офіційний лист до головного офісу компанії Google щодо некоректної роботи пошукових алгоритмів, які видають російськомовні результати на україномовні запити.

Крім того, раніше омбудсменка повідомляла, що у київському театрі продовжують ставити вистави російською мовою.