Российским текстам готовят замену: в Украине создали собственный шрифт для государственных документов

В Киеве представили национальный шрифт Zakon, созданный на основе украинского художественного и типографского наследия. Его планируется постепенно внедрять в государственных учреждениях, в частности для замены шрифтов российского происхождения в официальных документах.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины.

Презентация состоялась 29 октября в рамках форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский — язык свободных". Инициатором создания шрифта выступил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а проект реализовало Министерство культуры Украины при поддержке компании Work.ua.

Разработка национального шрифта предусмотрена постановлением Верховной Рады от января 2026 года № 4764-IX "Об усилении роли украинского языка в укреплении украинского государства".

По словам министра культуры Татьяны Бережной, новый шрифт должен помочь государственным учреждениям использовать украинские художественные традиции и современный отечественный дизайн в официальном оформлении.

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В настоящее время для грамот, благодарственных писем, дипломов, наград и табличек по-прежнему используются шрифты российского происхождения, в частности Izhitsa и Petersburg, а также шрифты, адаптированные для кириллицы российской студией ParaType.

Шрифт Zakon Фото: Министерство культуры

Шрифт "Zakon" разработали четверо украинских шрифтовых дизайнеров — Алексей Чекаль, Геннадий Заречнюк, Дмитрий Растворцев и Андрей Шевченко. Руководителем проекта стал военнослужащий Тарас Ищик, автор графического стиля Вооруженных сил Украины.

В основу было положено наследие шести мастеров украинского литературного искусства — Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Якова Гнездовского, Роберта Лисовского, Василия Хоменко и Василия Чебаника.

Zakon относится к классическим украинским антикварам. В нем использованы характерные элементы национальной графики — асимметричные зарубки, ромбовидные точки над буквами "і" и "ї", а также знак над "й" в традиции Георгия Нарбута. Пропорции букв основаны на европейской традиции классических антикв.

Семейство шрифтов состоит из трех гарнитур. Zakon Text предназначен для делопроизводства, официальных документов и повседневной работы с текстами и будет доступен для свободного использования. Zakon Decor будет использоваться для торжественных документов, наград и надписей, а Zakon Letterpress — для печати оригиналов нормативно-правовых актов Верховной Рады.

Две последние гарнитуры будут распространяться по закрытой лицензии среди ограниченного круга пользователей. Шрифт поддерживает четыре начертания — обычное, курсивное, полужирное и полужирное курсивное.

Переход на шрифт "Zakon" будет происходить постепенно, без дополнительных затрат на массовую замену действующих табличек, бланков и других материалов. После презентации Министерство культуры предоставит государственным учреждениям шрифт и инструкцию по его установке.

На первом этапе шрифт Zakon Text будут тестировать при составлении писем, приказов, бланков и других документов. Отзывы пользователей помогут разработчикам усовершенствовать шрифт.

Министерство культуры также работает над тем, чтобы платформа Zakon использовалась для официальной публикации нормативно-правовых актов.

Напомним, языковой омбудсмен Елена Ивановская обратилась в головной офис Google с официальным письмом в связи с некорректной работой поисковых алгоритмов, которые выдают результаты на русском языке в ответ на запросы на украинском.

Ранее Ивановская также сообщала, что в одном из киевских театров продолжают ставить спектакли на русском языке.