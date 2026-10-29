Російським текстам готують заміну: в Україні створили власний шрифт для державних документів

У Києві представили національний шрифт Zakon, створений на основі української мистецької та типографічної спадщини. Його планують поступово впроваджувати в державних установах, зокрема для заміни шрифтів російського походження в офіційних документах.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури України.

Презентація відбулася 29 жовтня під час форуму до Дня української писемності та мови "Українська — мова вільних". Ініціатором створення шрифту став голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а проєкт реалізувало Міністерство культури України за підтримки компанії Work.ua.

Розроблення національного шрифту передбачене постановою Верховної Ради від січня 2026 року № 4764-IX "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави".

За словами міністерки культури Тетяни Бережної, новий шрифт має допомогти державним установам використовувати українські мистецькі традиції та сучасний вітчизняний дизайн в офіційному оформленні.

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Наразі для грамот, подяк, дипломів, відзнак і табличок досі використовують шрифти російського походження, зокрема Izhitsa та Petersburg, а також шрифти, адаптовані для кирилиці російською студією ParaType.

Шрифт Zakon Фото: Міністерство культури

Zakon розробили четверо українських шрифтових дизайнерів — Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко. Керівником проєкту став військовослужбовець Тарас Іщик, автор графічного стилю Збройних сил України.

За основу взяли спадщину шести майстрів українського літерництва — Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.

Zakon належить до класичних українських антикв. У ньому використали характерні елементи національної графіки — асиметричні зарубки, ромбоподібні крапки над літерами "і" та "ї", а також знак над "й" у традиції Георгія Нарбута. Пропорції літер спираються на європейську традицію класичних антикв.

Родина шрифтів складається з трьох гарнітур. Zakon Text призначена для діловодства, офіційних документів і повсякденної роботи з текстами та буде доступна для вільного використання. Zakon Decor використовуватимуть для урочистих документів, відзнак і написів, а Zakon Letterpress — для друку оригіналів нормативно-правових актів Верховної Ради.

Дві останні гарнітури поширюватимуть за закритою ліцензією серед обмеженого кола користувачів. Шрифт підтримує чотири накреслення — звичайне, курсивне, напівжирне та напівжирне курсивне.

Перехід на Zakon відбуватиметься поступово, без додаткових витрат на масову заміну чинних табличок, бланків та інших матеріалів. Після презентації Міністерство культури надасть державним установам шрифт та інструкцію з його встановлення.

На першому етапі Zakon Text тестуватимуть під час підготовки листів, наказів, бланків та інших документів. Відгуки користувачів допоможуть розробникам удосконалити шрифт.

Міністерство культури також працює над тим, щоб Zakon використовували для офіційного опублікування нормативно-правових актів.

Нагадаємо, мовна омбудсменка Олена Івановська звернулася до головного офісу Google з офіційним листом через некоректну роботу пошукових алгоритмів, які показують результати російською мовою у відповідь на запити українською.

Раніше Івановська також повідомляла, що в одному з київських театрів продовжують показувати вистави російською мовою.