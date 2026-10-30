В одной из областей Украины зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2: могли ли его почувствовать люди

В ночь на 30 октября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Мачуховской общине Полтавского района на глубине 8 км. По классификации специалистов, землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

По данным ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в 02:14:28. Эпицентр землетрясения находился по координатам 49,53 северной широты и 34,4 восточной долготы.

Эпицентр землетрясения Фото: Скриншот

Могли ли люди почувствовать землетрясение?

Магнитуда 3,2 свидетельствует о сравнительно небольшой силе подземных толчков. Такие землетрясения обычно не вызывают сильных колебаний, а их проявления могут быть практически незаметны для людей.

По объяснению Геологической службы США (USGS), небольшое землетрясение, происходящее неподалеку от человека, может ощущаться как кратковременный толчок или несколько слабых колебаний. Если очаг расположен далеко, подземную активность можно вообще не заметить. На восприятие также влияют расстояние до эпицентра, глубина землетрясения и особенности грунта.

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Важно различать магнитуду и интенсивность землетрясения. Магнитуда характеризует масштаб подземного явления и энергию, высвободившуюся в его очаге, тогда как интенсивность показывает, насколько сильно колебания ощущались в конкретном месте. Поэтому одно и то же землетрясение может по-разному влиять на людей в зависимости от их местонахождения.

Как сообщить о толчках

В Главном центре специального контроля призвали жителей, почувствовавших землетрясение, оставить сообщение на специальной странице учреждения.

Полученные данные помогут специалистам уточнить энергетические параметры землетрясения и оценить, как подземные толчки проявились в различных населенных пунктах.

Проверить информацию о зарегистрированных подземных толчках в Украине можно также на карте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

Напомним, 17 сентября во Львовской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0. Подземные толчки произошли в Самборском районе на глубине 3 км.

Еще одно землетрясение произошло вечером 26 августа в Закарпатье, недалеко от Говерлы. Его эпицентр находился в Раховском районе, магнитуда составила 1,7, а очаг располагался на глубине 7 км.