В одній з областей України зафіксували землетрус магнітудою 3,2: чи могли його відчути люди

У ніч проти 30 жовтня в Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували в Мачухівській громаді Полтавського району на глибині 8 км. За класифікацією фахівців, землетрус належить до категорії ледве відчутних.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

За даними установи, підземні поштовхи зареєстрували о 02:14:28. Епіцентр землетрусу розташовувався за координатами 49,53 північної широти та 34,4 східної довготи.

Точка землетрусу Фото: Скриншот

Чи могли люди відчути землетрус

Магнітуда 3,2 свідчить про порівняно невелику силу підземних поштовхів. Такі землетруси зазвичай не спричиняють сильних коливань, а їхні прояви можуть бути майже непомітними для людей.

За поясненням Геологічної служби США (USGS), невеликий землетрус поблизу людини може відчуватися як короткий поштовх або кілька слабких коливань. Якщо осередок розташований далеко, підземну активність можна взагалі не помітити. На сприйняття також впливають відстань до епіцентру, глибина землетрусу та особливості ґрунту.

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Важливо розрізняти магнітуду та інтенсивність землетрусу. Магнітуда характеризує розмір підземної події та енергію, яка вивільнилася в її осередку, тоді як інтенсивність показує, наскільки сильно коливання відчувалися в конкретному місці. Тому один землетрус може мати різний вплив на людей залежно від їхнього розташування.

Як повідомити про поштовхи

У Головному центрі спеціального контролю закликали мешканців, які відчули землетрус, залишити повідомлення на спеціальній сторінці установи.

Отримані свідчення допоможуть фахівцям уточнити енергетичні параметри землетрусу та оцінити, як підземні поштовхи проявилися в різних населених пунктах.

Перевірити інформацію про зареєстровані підземні поштовхи в Україні також можна на карті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

Нагадаємо, 17 вересня на Львівщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,0. Підземні поштовхи сталися в Самбірському районі на глибині 3 км.

Ще один землетрус стався ввечері 26 серпня на Закарпатті, неподалік Говерли. Його епіцентр розташовувався в Рахівському районі, магнітуда становила 1,7, а осередок залягав на глибині 7 км.