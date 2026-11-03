"Готовили к госпитализации": кто находился в доме на Борщаговке во время столкновений на трансляции в TikTok

В доме в Петропавловской Борщаговке, где 3 ноября произошли столкновения, находились четверо военнослужащих, которые готовились к госпитализации. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что здание было временным пунктом дислокации.

Об этом сообщил "24 Канал".

По словам Пивненко, в здание допускали представителей военного омбудсмена, ГБР и других органов, которым показывали, что там расположен временный пункт дислокации.

"Этим нашим гражданам захотелось ещё отпустить 17 военнослужащих. Митинги были нелогичны", — отметил командующий НГУ.

На вопрос журналистов, почему раненые военные находились в доме, а не в медицинском учреждении, Пивненко ответил, что каждая воинская часть имеет собственные системы медицинского обеспечения. По его словам, если бы военнослужащим потребовалась дополнительная помощь, их доставили бы в медицинские учреждения.

Видео дня

Командующий НГУ также пообещал тщательно проанализировать эту ситуацию.

По данным "24 канала", во время брифинга 3 ноября в МВД сообщили, что в здании в общей сложности находились 26 человек. Четверо из них выразили намерение оказать медицинскую помощь, ещё 17 были военнослужащими Национальной гвардии.

Глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что правоохранители обнаружили ролик в TikTok, в котором распространялись заявления о якобы сломанном позвоночнике. Он назвал эти сообщения фейковыми, но уточнил, что состояние пострадавших ещё проверяется.

По его словам, около 17:00 начались столкновения и попытка прорваться в здание. Полицейские воздержались от применения силы, чтобы не допустить кровопролития.

В настоящее время по факту столкновений ведется ряд уголовных дел. Окончательную оценку событиям должно дать ГБР.

Что известно о конфликте в Петропавловской Борщаговке

2 ноября возле дома, арендованного Национальной гвардией в Петропавловской Борщаговке под Киевом, собрались люди после того, как в социальных сетях распространились сообщения о якобы существующей там "палате пыток" и удержании около 40 заложников. Полиция опровергла информацию о похищении людей и погибших в здании.

По словам командующего НГУ Александра Пивненко, здание служило временным пунктом дислокации, где военнослужащие проходили оформление документов и проверки перед отправкой в учебные центры. Четверо военнослужащих, задержанных после самовольного оставления частей, имели травмы и были доставлены в медицинский центр Нацгвардии.

Во время столкновений люди пытались остановить автобус с мужчинами, которых планировали доставить в больницу. На место прибыл глава Офиса президента Кирилл Буданов, который призвал присутствующих разойтись. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что все военнослужащие находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

МВД начало служебное расследование, а правоохранительные органы возбудили уголовные дела по факту столкновений. Пивненко заявил, что пункт дислокации необходимо срочно перенести.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях скандала в Петропавловской Борщаговке и об обстоятельствах конфликта.