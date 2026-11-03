"Готували до госпіталізації": хто перебував у будинку на Борщагівці під час сутичок на трансляції у TikTok

У будинку в Петропавлівській Борщагівці, де 3 листопада сталися сутички, перебували четверо військовослужбовців, які готувалися до госпіталізації. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що будівля була тимчасовим пунктом дислокації.

Про це повідомив "24 Канал".

За словами Півненка, до будинку допускали представників військового омбудсмана, ДБР та інших органів, яким показували, що там розміщений тимчасовий пункт дислокації.

"Цим нашим громадянам захотілося ще відпустити 17 військових. Мітинги були нелогічні", — зазначив командувач НГУ.

На запитання журналістів, чому травмовані військові перебували в будинку, а не в медичному закладі, Півненко відповів, що кожна військова частина має власні медичні системи. За його словами, якби військовослужбовцям була потрібна додаткова допомога, їх доставили б до медзакладів.

Командувач НГУ також пообіцяв докорінно опрацювати цю ситуацію.

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За даними "24 Каналу", під час брифінгу МВС 3 листопада повідомили, що в будівлі загалом перебували 26 осіб. Четверо з них висловили намір надати медичну допомогу, ще 17 були військовослужбовцями Національної гвардії.

Очільник Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що правоохоронці виявили стрім у TikTok, у якому поширювали заяви про нібито зламаний хребет. Він назвав ці повідомлення фейковими, але уточнив, що стан постраждалих ще перевіряють.

За його словами, близько 17:00 почалися сутички та спроба прориву до будівлі. Поліцейські утрималися від застосування сили, щоб не допустити кровопролиття.

Наразі за фактом сутичок розслідують низку кримінальних проваджень. Остаточну оцінку подіям має надати ДБР.

Що відомо про конфлікт у Петропавлівській Борщагівці

2 листопада біля будинку, орендованого Нацгвардією в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, зібралися люди після поширення в соцмережах повідомлень про нібито катівню та утримання близько 40 заручників. Поліція спростувала інформацію про викрадення людей і загиблих у будівлі.

За словами командувача НГУ Олександра Півненка, будинок був тимчасовим пунктом дислокації, де військовослужбовці проходили оформлення документів і перевірки перед відправленням до навчальних центрів. Четверо військових, затриманих після самовільного залишення частин, мали травми та були доправлені до медичного центру Нацгвардії.

Під час сутичок люди намагалися зупинити автобус із чоловіками, яких планували доправити до лікарні. На місце прибув голова Офісу президента Кирило Буданов, який закликав присутніх розійтися. Військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомила, що всі військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

МВС розпочало службове розслідування, а правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом сутичок. Півненко заявив, що пункт дислокації потрібно терміново перемістити.

Раніше Фокус розповідав більше деталей про скандал у Петропавлівській Борщагівці та обставини конфлікту.