Юлии Мендель заочно сообщили о подозрении: в чем обвиняют бывшую пресс-секретаршу Зеленского

Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно объявили Юлии Мендель о подозрении. Ей также инкриминируют оправдание вооруженной агрессии РФ.

"По результатам комплексных мероприятий и соответствующих экспертиз установлено, что в своих публичных высказываниях и постах в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене, а также оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну против нашего государства", — отмечают в СБУ.

Подозреваемой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;

чч. 2, 3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерности, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация её участников.

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Поскольку Юлия Мендель находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению её к ответственности.

Напомним, ранее "Фокус" писал о том, где сейчас живет бывшая пресс-секретарь Зеленского и чем она занимается.

А в сентябре Юлия Мендель попала под санкции своего бывшего работодателя. Она оказалась в списке из 10 человек, которые "распространяют дезинформацию и российскую пропаганду, поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины".