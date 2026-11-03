Юлії Мендель заочно повідомили про підозру: що інкримінують колишній прессекретарці Зеленського

Служба безпеки та Офіс генпрокурора заочно оголосили підозру Юлії Мендель. Її інкримінують ще й виправдовування збройної агресії РФ.

"За результатами комплексних заходів та відповідних експертиз встановлено, що у своїх публічних висловлюваннях і дописах у соцмережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені, а також виправдовує кремлівський режим та розпочату ним повномасштабну війну проти нашої держави", – зазначають у СБУ.

Фігурантці інкримінується вчинення злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану;

чч. 2, 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Оскільки Юлія Мендель перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав де зараз живе колишня прессекретарка Зеленського та чим вона займається.

А у вересні Юлія Мендель потрапила під санкції свого колишнього роботодавця. Вона потрапила до списку з 10 осіб, які "поширюють дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України".