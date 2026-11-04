Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги за гуманитарную операцию в Олешках

Первую леди США Меланию Трамп наградили орденом княгини Ольги I степени. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Награда была присуждена за гуманитарную поддержку Украины и правозащитную деятельность, в частности за спасение депортированных украинских детей.

Орден княгини Ольги I степени получила первая леди США Мелания Трамп. Указ о награждении подписал Владимир Зеленский.

В тексте указа говорится о значительном личном вкладе в гуманитарную поддержку Украины, а также об активной правозащитной и благотворительной деятельности. Эта работа, как отмечается, направлена на спасение украинских детей и граждан, пострадавших от российской агрессии, незаконно депортированных или принудительно перемещенных с временно оккупированных территорий.

Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Чем Мелания Трамп помогла Украине

Стоит отметить, что первая леди США присоединилась к гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области и способствовала установлению перемирия в этом районе, что позволило эвакуировать жителей города. Из Олешек вывезли почти 800 человек.

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Ранее сообщалось, что перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года. О его завершении Мелания Трамп сообщила в социальной сети Х. Она назвала миссию успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество.

Также сообщалось, что украинская и российская стороны сознательно не обнародуют точных данных о количестве людей, выразивших желание выехать из оккупированных Олешек — будь то в Украину или в Россию. По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, обнародование официальной статистики на данный момент не способствует объективности, однако масштабы можно оценить по публикациям зарубежных СМИ.