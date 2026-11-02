Почти 800 человек покинули Олешки: Мелания Трамп сообщила о завершении перемирия

Перемирие в Олешках, длившееся с 27 октября по 1 ноября 2026 года, завершилось.

О прекращении перемирия сообщила первая леди США Мелания Трамп в посте в социальной сети X.

Она назвала миссию успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество.

По словам первой леди США, гуманитарная миссия позволила доставить помощь в регион и эвакуировать почти 800 человек.

"Я надеюсь, что Олешки станут основой для прочного мира между обеими странами", — написала первая леди США.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также подтвердил прекращение перемирия. По его словам, это был важный шаг в рамках совместных гуманитарных усилий с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, которые координировала Мелания Трамп.

Видео дня

Лубинец отметил, что в течение этого периода обе стороны соблюдали взятые на себя обязательства. Это позволило доставить гуманитарную помощь в Олешки и помочь мирным жителям, которые хотели безопасно покинуть город.

По словам омбудсмена, в настоящее время он совместно с Лантратовой изучает возможности для дальнейших гуманитарных инициатив. Лубинец подчеркнул важность сохранения механизма сотрудничества, чтобы продолжать помогать людям и спасать жизни.

Ранее сообщалось, что жители Олешек могли самостоятельно решить, уезжать ли им в Украину или в Россию. Те, кто остался в городе, получили гуманитарную помощь на месте.

Кроме того, "Фокус" писал, что гуманитарная миссия в оккупированных Олешках может открыть путь к более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Договоренность между украинским и российским омбудсменами предусматривает проведение новых гуманитарных операций в регионе. Их координацию должна обеспечивать первая леди США Мелания Трамп.