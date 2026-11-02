Майже 800 людей покинули Олешки: Меланія Трамп повідомила про завершення перемир'я

Перемир’я в Олешках, яке тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року, завершилося.

Про завершення перемир’я повідомила перша леді США Меланія Трамп у дописі в соцмережі X.

Вона назвала місію успішною та подякувала Росії й Україні за співпрацю.

За словами першої леді США, гуманітарна місія дала змогу доставити допомогу до регіону та евакуювати майже 800 людей.

"Я сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами", — написала перша леді США.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також підтвердив завершення перемир’я. За його словами, це був важливий крок у спільних гуманітарних зусиллях із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, які координувала Меланія Трамп.

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Лубінець зазначив, що протягом цього періоду обидві сторони дотримувалися взятих на себе зобов’язань. Це дало змогу доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним, які хотіли безпечно виїхати з міста.

За словами омбудсмена, зараз він разом із Лантратовою вивчає можливості для подальших гуманітарних ініціатив. Лубінець наголосив на важливості збереження механізму співпраці, щоб продовжувати допомагати людям і рятувати життя.

Раніше повідомлялося, що мешканці Олешок могли самостійно вирішити, чи виїжджати їм до України або Росії. Ті, хто залишився в місті, отримали гуманітарну допомогу на місці.

Також Фокус писав, що гуманітарна місія в окупованих Олешках може відкрити шлях до масштабнішої допомоги цивільним на Херсонщині. Домовленість між українським і російським омбудсманами передбачає проведення нових гуманітарних операцій у регіоні. Їхню координацію має забезпечувати перша леді США Меланія Трамп.