Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги за гуманітарну операцію в Олешках

Першу леді США Меланію Трамп відзначили орденом княгині Ольги І ступеня. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Нагороду присудили за гуманітарну підтримку України та правозахисну роботу, зокрема заради порятунку депортованих українських дітей.

Орден княгині Ольги І ступеня отримала перша леді США Меланія Трамп. Указ про нагородження підписав Володимир Зеленський.

У тексті указу йдеться про вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, а також про активну правозахисну та благодійницьку діяльність. Ця робота, як зазначено, спрямована на порятунок українських дітей і громадян, які постраждали від російської агресії, були незаконно депортовані чи примусово переміщені з тимчасово окупованих територій.

Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Чим Меланія Трамп допомогла Україні

Варто зазанчити, що Перша леді США долучилася до гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині й посприяла встановленню перемир'я в цьому районі, що дало змогу евакуювати мешканців міста. З Олешок вивезли майже 800 людей.

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Раніше повідомлялося, що перемир'я тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року. Про його завершення Меланія Трамп повідомила у соцмережі Х. Вона назвала місію успішною й подякувала за співпрацю Росії та Україні.

Також повідомлялося, що українська та російська сторони свідомо не оприлюднюють точних даних про кількість людей, які виявили бажання виїхати з окупованих Олешок – чи то в Україну, чи то до Росії. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, оприлюднення офіційної статистики наразі не сприяє об'єктивності, однак масштаби можна оцінити за публікаціями іноземних медіа.