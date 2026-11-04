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Україна Гуманітарна місія в Олешках

Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги за гуманітарну операцію в Олешках

Меланію Трамп нагородили орденом княгині Ольги
Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги | Фото: колаж Фокус

Першу леді США Меланію Трамп відзначили орденом княгині Ольги І ступеня. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Нагороду присудили за гуманітарну підтримку України та правозахисну роботу, зокрема заради порятунку депортованих українських дітей.

Орден княгині Ольги І ступеня отримала перша леді США Меланія Трамп. Указ про нагородження підписав Володимир Зеленський.

У тексті указу йдеться про вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, а також про активну правозахисну та благодійницьку діяльність. Ця робота, як зазначено, спрямована на порятунок українських дітей і громадян, які постраждали від російської агресії, були незаконно депортовані чи примусово переміщені з тимчасово окупованих територій.

Меланію Трамп нагородили орденом княгині Ольги
Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Чим Меланія Трамп допомогла Україні

Варто зазанчити, що Перша леді США долучилася до гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині й посприяла встановленню перемир'я в цьому районі, що дало змогу евакуювати мешканців міста. З Олешок вивезли майже 800 людей.

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Раніше повідомлялося, що перемир'я тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року. Про його завершення Меланія Трамп повідомила у соцмережі Х. Вона назвала місію успішною й подякувала за співпрацю Росії та Україні.

Також повідомлялося, що українська та російська сторони свідомо не оприлюднюють точних даних про кількість людей, які виявили бажання виїхати з окупованих Олешок – чи то в Україну, чи то до Росії. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, оприлюднення офіційної статистики наразі не сприяє об'єктивності, однак масштаби можна оцінити за публікаціями іноземних медіа.