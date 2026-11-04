"Зеленский запустил ядерку на Киев": читатели СМИ получили жуткие письма из-за взлома издания

Англоязычное украинское издание Kyiv Independent сообщило о кибератаке после того, как его читатели получили электронное письмо с ложным сообщением о запуске ядерной боеголовки в направлении Киева. В редакции заявили, что не рассылали этого письма, а злоумышленники также пытались разместить подобные сообщения на сайте издания.

Об инциденте рассказала главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко в обращении к читателям. По её словам, хакеры получили доступ к одной из систем издания, сообщает hromadske.

Сообщение, полученное журналистом Остапом Яришем, было написано на русском языке. В нём утверждалось, что "Зеленский и Путин объединились", а на Киев якобы запустили ядерную боеголовку.

Текст письма Фото: Скриншот

Руденко подчеркнула, что редакция не имеет отношения к рассылке. Она отметила, что имеющиеся данные, в частности содержание письма, указывают на возможную российскую операцию. В то же время окончательных выводов относительно организаторов атаки в приведенном обращении нет.

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По словам главного редактора, злоумышленники также пытались опубликовать подобные сообщения на сайте Kyiv Independent. Редакция оперативно удалила их и работает над устранением последствий взлома. В издании пообещали усилить защиту систем.

Руденко также напомнила о кибератаке на приложение "Воздушная тревога", произошедшей 1 ноября. Тогда пользователи получали ложные уведомления о ядерной и химической угрозах, а также о якобы происходящих уличных боях в Киеве.

"Такие атаки являются частью войны, о которой мы пишем каждый день. Их цель — посеять смуту и подорвать доверие. У них это не получится", — говорится в обращении Руденко.

Она принесла извинения читателям за случившееся и заверила, что редакция принимает меры, чтобы подобное не повторилось.

Напомним, вечером 1 ноября украинцы начали получать ложные уведомления от приложения "Воздушная тревога" о радиационной и химической опасности, возможном ударе ракетой "Орешник" и уличных боях. Воздушные силы ВСУ подтвердили вероятный взлом сервиса и подчеркнули, что радиационной угрозы нет.

Кроме того, после вероятной кибератаки криптовалютная биржа Binance приостановила пополнение и вывод средств. В компании пояснили, что это превентивная мера, сообщили о сотрудничестве с правоохранительными органами и пообещали возместить убытки, связанные с инцидентом.