"Зеленський запустив ядерку на Київ": читачі ЗМІ отримали моторошні листи через злам видання

Англомовне українське видання Kyiv Independent повідомило про кібератаку після того, як його читачі отримали електронного листа з неправдивим повідомленням про запуск ядерної боєголовки на Київ. У редакції заявили, що не надсилали цього листа, а зловмисники також намагалися розмістити схожі повідомлення на сайті медіа.

Про інцидент розповіла головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко у зверненні до читачів. За її словами, хакери отримали доступ до однієї із систем видання, передає hromadske.

Повідомлення, яке отримав журналіст Остап Яриш, було написане російською мовою. У ньому стверджувалося, що "Зеленський і путін об'єдналися", а на Київ нібито запустили ядерну боєголовку.

Текст листа Фото: Скриншот

Руденко наголосила, що редакція не має стосунку до розсилки. Вона зазначила, що наявні дані, зокрема зміст листа, вказують на можливу російську операцію. Водночас остаточних висновків щодо організаторів атаки в наведеному зверненні немає.

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За словами головної редакторки, зловмисники також намагалися опублікувати подібні повідомлення на сайті Kyiv Independent. Редакція оперативно видалила їх і працює над усуненням наслідків зламу. У виданні пообіцяли посилити захист систем.

Руденко також нагадала про кібератаку на застосунок "Повітряна тривога", яка сталася 1 листопада. Тоді користувачі отримували фальшиві сповіщення про ядерну та хімічну загрози, а також нібито вуличні бої в Києві.

"Такі атаки є частиною війни, про яку ми пишемо щодня. Їхня мета — посіяти плутанину та підірвати довіру. Їм це не вдасться", — йдеться у зверненні Руденко.

Вона перепросила читачів за інцидент і запевнила, що редакція працює над тим, аби подібне не повторилося.

Нагадаємо, увечері 1 листопада українці почали отримувати фальшиві сповіщення від застосунку "Повітряна тривога" про радіаційну та хімічну небезпеку, можливий удар ракетою "Орєшнік" і вуличні бої. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ймовірний злам сервісу та наголосили, що радіаційної загрози немає.

Також після ймовірної кібератаки криптобіржа Binance призупинила поповнення та виведення коштів. У компанії пояснили, що це превентивний захід, повідомили про співпрацю з правоохоронними органами та пообіцяли відшкодувати збитки, пов’язані з інцидентом.