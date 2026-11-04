"Зеленський запустив ядерку на Київ": читачі ЗМІ отримали моторошні листи через злам видання
Англомовне українське видання Kyiv Independent повідомило про кібератаку після того, як його читачі отримали електронного листа з неправдивим повідомленням про запуск ядерної боєголовки на Київ. У редакції заявили, що не надсилали цього листа, а зловмисники також намагалися розмістити схожі повідомлення на сайті медіа.
Про інцидент розповіла головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко у зверненні до читачів. За її словами, хакери отримали доступ до однієї із систем видання, передає hromadske.
Повідомлення, яке отримав журналіст Остап Яриш, було написане російською мовою. У ньому стверджувалося, що "Зеленський і путін об'єдналися", а на Київ нібито запустили ядерну боєголовку.
Руденко наголосила, що редакція не має стосунку до розсилки. Вона зазначила, що наявні дані, зокрема зміст листа, вказують на можливу російську операцію. Водночас остаточних висновків щодо організаторів атаки в наведеному зверненні немає.
За словами головної редакторки, зловмисники також намагалися опублікувати подібні повідомлення на сайті Kyiv Independent. Редакція оперативно видалила їх і працює над усуненням наслідків зламу. У виданні пообіцяли посилити захист систем.
Руденко також нагадала про кібератаку на застосунок "Повітряна тривога", яка сталася 1 листопада. Тоді користувачі отримували фальшиві сповіщення про ядерну та хімічну загрози, а також нібито вуличні бої в Києві.
"Такі атаки є частиною війни, про яку ми пишемо щодня. Їхня мета — посіяти плутанину та підірвати довіру. Їм це не вдасться", — йдеться у зверненні Руденко.
Вона перепросила читачів за інцидент і запевнила, що редакція працює над тим, аби подібне не повторилося.
Нагадаємо, увечері 1 листопада українці почали отримувати фальшиві сповіщення від застосунку "Повітряна тривога" про радіаційну та хімічну небезпеку, можливий удар ракетою "Орєшнік" і вуличні бої. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ймовірний злам сервісу та наголосили, що радіаційної загрози немає.
Також після ймовірної кібератаки криптобіржа Binance призупинила поповнення та виведення коштів. У компанії пояснили, що це превентивний захід, повідомили про співпрацю з правоохоронними органами та пообіцяли відшкодувати збитки, пов’язані з інцидентом.