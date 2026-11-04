Под видом медиков хотели вывезти военного: СБУ раскрыла подробности столкновений на Борщаговке (фото)

Служба безопасности Украины задержала троих организаторов беспорядков в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, произошедших 2 ноября. Злоумышленникам, которые организовали поддельную "скорую" для вывоза военного и подстрекали толпу, грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, одна из фигуранток за деньги согласилась спровоцировать столкновения возле пункта временной дислокации Национальной гвардии Украины. Она получила от другой жительницы региона заказ вывезти военнослужащего за пределы подразделения под видом оказания неотложной медицинской помощи. Для реализации схемы женщины задействовали гражданский автомобиль и привлекли знакомого, который "сыграл роль" фельдшера и предварительно провел разведку территории. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время событий 2 ноября псевдомедик распространяла в соцсетях манипулятивную информацию, провоцируя общественный резонанс и блокировку военных.

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Переписка организаторов провокации о подготовке и координации действий возле пункта дислокации НГУ Фото: СБУ Мобильный телефон с перепиской задержанной провокаторши, изъятый сотрудниками СБУ Фото: СБУ

В её телефоне правоохранители обнаружили переписку, в которой обсуждались сценарии акций против украинских защитников. Также правоохранители задержали активную участницу столкновений, которая призывала повредить автобус Нацгвардии.

Переписка с заказом на вывоз военнослужащего под видом оказания медицинской помощи Фото: СБУ Переписка о привлечении СМИ и использовании нательных камер для инсценировки и провокации беспорядков Фото: СБУ

На основании собранных доказательств заказчице и двум её сообщникам было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Сил обороны) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении воинских формирований) Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ направили в суд ходатайство о содержании подозреваемых под стражей, а процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.

Отметим, что Фокус писал о конфликте в Новопавловской Борщаговке, в ходе которого толпа граждан разгромила пункт дислокации Нацгвардии. При этом в соцсетях распространялось видео Валентины Молодой, которая говорила о человеке со сломанным позвоночником. В других постах ходили слухи о 40 похищенных мужчинах, которых якобы удерживает ТЦК.

Валентина Молодая, представившаяся медицинской работницей, предстала перед судом по подозрению в препятствовании деятельности Сил обороны Украины и в распространении информации о местонахождении военных объектов, сообщили представители обвинения в зале суда.