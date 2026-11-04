Під виглядом медиків хотіли вивезти військового: СБУ розкрила деталі заворушень на Борщагівці (фото)

Служба безпеки України затримала трьох організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, що відбулися 2 листопада. Зловмисникам, які організували фейкову "швидку" для вивезення військового та підбурювали натовп, загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, одна з фігуранток за гроші погодилася спровокувати сутички біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії України. Вона отримала від іншої мешканки регіону замовлення вивезти військовослужбовця за межі підрозділу під виглядом надання термінової медичної допомоги. Для реалізації схеми жінки задіяли цивільне авто та залучили знайомого, який "зіграв роль" фельдшера і попередньо провів розвідку території. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час подій 2 листопада псевдомедик поширювала у соцмережах маніпулятивну інформацію, провокуючи суспільний резонанс і блокування військових.

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Листування організаторів провокації про підготовку та координацію дій біля пункту дислокації НГУ Фото: СБУ Мобільний телефон із листуванням затриманої провокаторки, вилучений співробітниками СБУ Фото: СБУ

У її телефоні правоохоронці виявили листування із обговоренням сценаріїв акцій проти українських захисників. Також правоохоронці затримали активну учасницю сутичок, яка закликала пошкоджувати автобус Нацгвардії.

Листування із замовленням на вивезення військового під виглядом медичної допомоги Фото: СБУ Листування про залучення ЗМІ та використання бодікамер для інсценування та провокації заворушень Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів замовниці та двом її спільникам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Сил оборони) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення військових формувань) Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ скерували до суду клопотання про тримання підозрюваних під вартою, а процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура.

Зазначимо, Фокус писав про конфлікт у Новопавлівській Борщагівці, під час якого натовп громадян громив пункт дислокації Нацгвардії. При цьому у соцмережах поширювали відео Валентини Молодої, яка говорила про людину зі зламаним хребтом. У інших дописах були чутки про 40 викрадених чоловіків, яких начебто утримує ТЦК.

Валентина Молода, яка представлялась медикинею, постала перед судом через підозру у перешкоджання діяльності Сил оборони України та у поширенні інформації про місцерозташування військових об'єктів, повідомили представники обвинувачення у судовій залі.