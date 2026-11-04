Молодій обирають запобіжний захід: які виправдання "медикині" про сутичку в Борщагівці (відео)

У Солом'янський районний суд Києва доставили Валентину Молоду, яка фігурувала на відео конфлікту у Петропавлівській Борщагівці, та обирають запобіжний захід, повідомили медіа. Молода, яка одягнулась у форму лікарки швидкої допомоги та говорила про "чоловіка зі зламаним хребтом", пояснила, що хотіла допомогти добрій знайомій. Які виправдання почули на судовому засіданні вдень 4 листопада?

Валентина Молода постала перед судом через підозру у перешкоджання діяльності Сил оборони України та у поширенні інформації про місцерозташування військових об'єктів, повідомили представники обвинувачення у судовій залі. Трансляцію з суду опублікувало медіа "Новини Live". Через повітряну тривогу засідання призупинили, тим часом фігурантка відповіла на кілька питань журналістів. Серед іншого, вона запевнила, що мала право вдягати медичну форму, бо є головним лікарем приватної клініки Prime.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — Валентина Молода під час суду 4 листопада

Представник обвинувачення розповів під час судового засідання про листування між фігуранткою та іншою особою, у якому ішлося про визволення чоловіка з пункту утримання Нацгвардії. При цьому у листуванні обговорили, що ця послуга буде платна: вартість — близько 107 тис. грн. Суть послуги — вивезення ухилянтів та військових у СЗЧ з пункту утримання.

Видео дня

Засідання перервали, а Молода отримала можливість озвучити власну версію. З "медикинею" сконтактувала Ольга — жінка, з якою та познайомилась на жовтневому "Майдані" про капітуляцію України, на який ніхто не прийшов. Ольга сказала, що потрібно врятувати чоловіка, якого звати Андрій і який начебто "гниє на підвалі" і має "стому на тілі" після операції у 5-й лікарні. Цього чоловіка начебто били, бо він відмовився виходити на тренування, і у Молодої, з її слів, є усі документи та доказова база, оскільки помітили "синці на руках і на спині". Далі вона пояснила, що мала право бути у форму медички, бо володіє лікарнею та є головним лікарем. Також вона стверджувала, що є хірургом і має вищу медичну освіту. Журналісти не почули відповіді на питання, чи брала вона гроші за вивезення чоловіка.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — що сталось біля пункту НГУ

Зазначимо, конфлікт у Петропавлівській Борщагівці стався 2 листопада. Спершу у соцмережах з'явились кадри з "медичкою", яка стояла на колінах та благала допустити її у приміщення з "40 викраденими чоловіками, яких побили, в одного зламали хребет, а хтось взагалі помер". Через кілька годин під будівлею зібрався натовп з трьох сотень чоловіків та жінок різного віку, серед них — блогери, які вели стрим з коментарями про "катівні ТЦК". Згодом з'ясувалось, що приміщення, до якого хотіла проникнути жінка, — це пункт тимчасового перебування НГУ. Всередині справді перебувало близько 18 чоловіків, серед них — мобілізовані, військові під час переведення в інші частини, військові у СЗЧ. Також з'ясувалось, що один з них — боєць "Азову", який пройшов полон після Маріуполя. Натовп розтрощив двері та огорожу, заблокував автобус, у якому сиділи військові, закидав яйцями поліцію та нацгвардійців. Тим часом четверо "травмованих" спокійно вийшли з приміщення та сіли у швидку.

Розслідувачі встановили, що швидка допомога несправжня, а жінка — Валентина Молода, власниця косметичної клініки. Молоду затримали, а СБУ встановила імена 100 осіб, які трощили пункт утримання НГУ.

Нагадуємо, командувач НГУ Олександр Півненко прокоментував ситуацію у Петропавлівській Борщагівці та розповів про стан 18 нацгвардійців, які постраждали під час сутичок.