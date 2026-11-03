Є поранені через напад у Петропавлівській Борщагівці: НГУ проведе ревізії та перевірки (відео)

Командувач Національної гвардії України, генерал Олександр Півненко повідомив про нові рішення після скандалу у Петропавлівській Борщагівці. Сперед іншого, НГУ проведе ревізію пунктів утримання мобілізованих. Командувач також нагадав, що бійці Нацгвардії віддають життя на фронті і що воїни "Азову" досі перебувають у російському полоні. Які рішення НГУ після сутички нацгвардійців з натовпом та що сказав Півненко на закиди про "розбірки між силовиками"?

Заява Півненка з'явилась вдень 3 листопада після пресконференції щодо конфлікту у Новопавлівській Борщагівці, у якій брало участь топпосадовці Національної поліції, МВС, Сил оборони та спецслужб. Фрагмент коментаря командувача НГУ опублікували у Telegram-каналі медіа "Цензор.нет". Окрім інформації про ревізію, командувач сказав, що пункти утримання мобілізованих винесуть за межі місті. Крім того, з'ясувалось, що від натовпу нападників отримали поранення 16 нацгвардійців, яким надали допомогу лікарі.

"Національна гвардія проведе перевірку повністю. І ми перемістимо наших військовослужбовців в подальшому в інші місця, щоб взагалі не було таких питань", — чути на відео.

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Півненко відповів на питання журналістів, які цікавились станом здоров'я чотирьох чоловіків, яких 2 листопада вивезли з пункту утримання у Новопавлівській Борщагівці й у яких на обличчі та руках помітили синці. Військових просадили в автобус після зустрічі з активістами, Півненком та Будановим, але натовп розхитав машину, вибив вікна та двері й витягнув їх назовні. Ці чоловіки вже повернулись: їх оглянуть у медичному центру і за потреби підлікують. Також з'ясувалось, що серед них немає осіб з травмованим хребтом. Один поранився під час проходження БЗВП: невдало упав під час повітряної тривоги. Тим часом цей пункт перенесуть, а в цілому по Україні їх більше тисячі.

"Повірте, якби були порушення, то їх виправлять, і люди будуть покарані. Ми працюємо по справедливості і всі це знають", — запевнив генерал

Командувач НГУ також поділився враженнями від ситуації: сказав, що неприємно, коли бійців НГУ принижують, тим часом вони віддають життя на фронті.

"І "Хартія", і "Азов", і "Омега" — усі на фронті. Міжнародні партнери на них ставлять акцент. Ви хоча б раз чули, щоб у цих підрозділах було погане відношення до людей? Якщо будуть якісь порушення, як ми проведемо перевірку, то ми все виправимо і повиводимо", — сказав він.

На думку Півненка, нападники у Петропавлівській Борщагівці "не повністю розуміли", що атакують нацгвардійців. Тоді журналісти вирішили уточнити, чи це "розбірки між силовими підрозділами". У відповідь командувач зауважив, що ніхто не захоче "розбірки" з "Азовом", тим часом як Нацгвардія захищає Україну від зовнішніх та внутрішніх небезпек. Крім того, Півненко озвучив "меседж" до людей після нападу на нацгвардійців. З його слів, не слід "хитати військовослужбовців", які захищають українців на фронті.

Сутичка у Петропавлівській Борщагівці — що сталось 2 листопада

Зазначимо, 2 листопада група людей оточила приміщення з групою військових у Петропавлівській Борщагівці та заявила, що всередині перебуває 40 мобілізованих, яких викрали та примусово тримають. Крім того, запевняли, що вони усі травмовані, що є людина зі "зламаним хребтом" і що є навіть померлий. Приміщення заблокував натовп, а у соцмережах з'явились відео з жінкою у формі лікарки, яка "благала" поліцію пустити до пораненого. Увечері натовп заблокував автобус, яким хотіли вивезти чотирьох осіб з синцями на руках та обличчях. Тим часом розслідувачі з'ясували, що жінка не має відношення до медиків, а машина швидкої допомоги — фальшива.

Під час скандалу у Петропавлівській Борщагівці пролунали припущення, що там розміщений пункт утримання бійців "Азову": командувач Денис Прокопенко спростував закиди та присоромив нападників.

Нагадуємо, 3 листопада СБУ повідомило про відкриття справи про напад у Новопавлівській Борщагівці. Тим часом розслідувачі назвали імені деяких фігурантів нападу, які виявились дотичними до СЗЧ, шахрайства, хуліганства тощо.