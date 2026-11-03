Скандал із військовими на Борщагівці: ким виявилася "лікарка", яка здійняла галас

Історія, яка почалася із заяв про нібито незаконно утримуваних людей під Києвом, швидко перетворилася на скандал із несподіваними подробицями. Жінка, яка забила на сполох і назвалася власницею "Мед-престиж", виявилася пов’язаною з компанією, що не працює з 2023 року.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці під Києвом розгорівся після заяв лікарки швидкої допомоги про нібито незаконне утримання людей у будівлі, де перебували військовослужбовці Національної гвардії. Жінка стверджувала, що там понад 37 днів утримують чоловіка після операції, говорила про постраждалих і навіть стояла на колінах, благаючи правоохоронців пропустити її всередину. Її емоційна поведінка привернула увагу людей, однак згодом у цій історії виявилися несподівані подробиці.

Так, журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що компанія, від імені якої діяла жінка, припинила медичну діяльність ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги продали у 2024-му. Також журналісти встановили особу жінки — нею виявилася 49-річна Валентина Молода, яка до медичної справи має опосередковане відношення.

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Згідно з інформацією на її сторінці в Instagram, вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії "Молода-я".

Крім того, за даними YouControl, Молода також пов’язана з кількома юридичними особами та громадськими організаціями. Серед них — ГО "Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів у галузі естетичної медицини", Святошинська районна федерація дзюдо та єдиноборств, медичний центр "Прайм" і громадська організація "Пліч-о-пліч".

Отож, саме Валентина Молода стала тією людиною, яка повідомила про нібито незаконне утримання військових і привернула увагу місцевих жителів до будинку у Петропавлівській Борщагівці. Саме вона викликала на місце події представників поліції.

Валентина Молода, яка з самого початку конфлікту, представилася лікаркою, стверджувала, що в будинку понад 37 днів утримують чоловіка, який переніс операцію на початку вересня. За її словами, загалом там було четверо постраждалих.

"Коли ми приїхали, постукали, попросили, щоб нам відкрили, ніхто не відкрив. Людей утримують в підвалах, в приміщеннях. У одного переламаний хребет, у другого — стома, третій — глухий, четвертий — не розмовляє, просто не рухається", — заявила Валентина.

До речі, за даними Суспільного, журналісти якого стежили за розвитком конфлікту на місці події, жінка також представлялася військовою, волонтеркою та кореспонденткою.

Швидка допомога, яку продали ще у 2024 році

Одна з головних деталей розслідування наразі стосується автомобіля швидкої допомоги, який прибув до будинку в Петропавлівській Борщагівці.

Як з'ясувало "Слідство.Інфо", машина дійсно колись була пов'язана з компанією "Мед-престиж", однак на момент інциденту підприємство вже не здійснювало медичної діяльності. В свою чергу, Валентина Молода не була власницею компанії, від імені якої виступала.

Так, за даними YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю "Мед-престиж" було зареєстроване в Миколаєві у лютому 2012 року, а його власником є Михайло Фурман.

У коментарі журналістам чоловік розповів, що клініка припинила роботу у 2023 році, хоча саме товариство не було ліквідоване. За його словами, компанія мала п'ять автомобілів швидкої допомоги: один передали миколаївським військовим, а решту продали.

Машину, яка приїхала на виклик у Петропавлівську Борщагівку, Фурман, за його словами, продав у 2024 році.

Він також пояснив, що покупці мали прибрати з автомобіля логотипи колишньої компанії та не використовувати її торговельну марку.

"Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші "мед-престижівські" логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", — заявив Фурман.

Отже, за даними розслідування, Валентина Молода не була власницею компанії "Мед-престиж", хоча представлялася нею під час подій у Петропавлівській Борщагівці. Також автомобіль швидкої, який прибув на місце, вже не належав колишній медичній компанії.

Як жінка стала однією з головних учасниць інциденту

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Київській області Борис Бреус розповів "Слідству.Інфо", що саме жінка, яка представилася лікаркою, викликала поліцію.

За його словами, після появи повідомлень про можливе незаконне утримання людей біля будинку почали збиратися місцеві жителі.

"Почали збиратися люди. Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів", — розповів Бреус.

Упродовж дня біля будинку зібралися близько сотні людей. Частина присутніх називалася родичами військовослужбовців і вимагала допустити медиків до людей усередині.

Згодом Валентину допустили до будівлі. За її словами, там перебували ще близько 25–30 людей, а чотирьох чоловіків мали доправити до лікарні. Однак на той момент правоохоронці не підтверджували озвучені нею дані про кількість людей, їхній стан і обставини перебування в будинку.

Що насправді відбувалося в будинку

За офіційною інформацією поліції Київської області, правоохоронці отримали звернення від працівників приватної швидкої допомоги, які повідомили про перешкоджання доступу до громадянина.

На місці поліцейські встановили, що йдеться про приватний будинок, у якому перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

У поліції заперечили інформацію про незаконне утримання людей і загибель людини. Водночас правоохоронці почали з'ясовувати обставини події.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що будинок використовували як пункт тимчасової дислокації підрозділу. Там військовослужбовці оформлювали документи та проходили перевірки перед направленням до навчальних центрів.

За його словами, у будинку перебували 18 військовослужбовців. Четверо чоловіків, яких раніше затримали після самовільного залишення військової частини (СЗЧ), потребували медичної допомоги, тому їх доправили до медичного закладу Нацгвардії.

У Національній гвардії зазначили, що інформацію про діагнози та ушкодження оприлюднять після обстеження.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова також повідомила, що на місці працює її Офіс разом із командуванням Нацгвардії. За її словами, військовослужбовці перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну допомогу, а обставини події перевіряють.

Цікаві факти з життя Валентини Молодої

Журналісти також звернули увагу на інформацію про судові провадження за участю Валентини Молодої.

Зокрема, у 2020 році щодо неї зареєстрували кримінальне провадження за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. За даними МВС, жінка перебувала в розшуку в межах цієї справи.

У червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Це не означає, що суд визнав її винною у вказаному правопорушенні: йдеться саме про звільнення від відповідальності на відповідній процесуальній підставі.

Що відомо про скандал у Петропавлівській Борщагівці під Києвом

Отож, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом спалахнув конфлікт біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. У соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито 40 заручників, яких незаконно утримують у підвалі, та загиблого чоловіка, однак поліція спростувала ці твердження.

Приводом для виклику правоохоронців стало звернення працівників приватної швидкої допомоги, які заявили, що їм перешкоджають дістатися до людини.

У Петропавлівській Борщагівці поліція навіть застосовувала спецзасоби, щоб розігнати людей, які зібралися під воротами будинку, де, як стверджувала Валентина Молода, утримують 40 осіб.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що чотирьох військовослужбовців, яких раніше повернули до підрозділу після самовільного залишення частини, доправили до лікарні, а можливі порушення щодо них перевірять.

На тлі інциденту командир корпусу "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив про небезпеку поширення неперевіреної інформації та наголосив, що подібні конфлікти можуть грати на руку Росії.

До з’ясування обставин долучилося військове командування, а повідомлення про приїзд Кирила Буданова також привернуло увагу до ситуації.

Після подій у Петропавлівській Борщагівці Міністерство внутрішніх справ ініціювало службове розслідування. Перевірку обставин також проводять Національна гвардія та Офіс військового омбудсмана.

Головне питання тепер — встановити фактичний стан військовослужбовців, причини їхніх травм і обставини перебування в пункті тимчасової дислокації. Результати медичних обстежень і перевірки мають допомогти відокремити підтверджені факти від заяв, які поширювалися під час конфлікту.

Нагадаємо, що відомо про ситуацію на Петропавлівській Борщагівці, а також про те, що заявив один із мобілізованих.