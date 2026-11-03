Скандал с военными на Борщаговке: кем оказалась "врач", поднявшая шум

История, начавшаяся с заявлений о якобы незаконно удерживаемых людях под Киевом, быстро превратилась в скандал с неожиданными подробностями. Женщина, которая подняла тревогу и назвалась владелицей "Мед-престиж", оказалась связанной с компанией, которая не работает с 2023 года.

Скандал в Петропавловской Борщаговке под Киевом разгорелся после заявлений врача скорой помощи о якобы незаконном удержании людей в здании, где находились военнослужащие Национальной гвардии. Женщина утверждала, что там более 37 дней удерживают мужчину после операции, говорила о пострадавших и даже стояла на коленях, умоляя правоохранителей пропустить её внутрь. Её эмоциональное поведение привлекло внимание людей, однако впоследствии в этой истории выяснились неожиданные подробности.

Так, журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, что компания, от имени которой действовала эта женщина, прекратила медицинскую деятельность ещё в 2023 году, а машину скорой помощи продали в 2024-м. Также журналисты установили личность женщины — ею оказалась 49-летняя Валентина Молодая, которая имеет косвенное отношение к медицине.

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Согласно информации на её странице в Instagram, она работает в клинике пластической и эстетической хирургии "Молода-я".

Кроме того, по данным YouControl, Молода также связана с несколькими юридическими лицами и общественными организациями. Среди них — ОО "Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины", Святошинская районная федерация дзюдо и единоборств, медицинский центр "Прайм" и общественная организация "Плечом к плечу".

Итак, именно Валентина Молодая стала тем человеком, который сообщила о якобы незаконном удержании военных и привлекла внимание местных жителей к дому в Петропавловской Борщаговке. Именно она вызвала на место происшествия представителей полиции.

Валентина Молодая, которая с самого начала конфликта представилась врачом, утверждала, что в доме уже более 37 дней удерживают мужчину, перенесшего операцию в начале сентября. По её словам, всего там находилось четверо пострадавших.

"Когда мы приехали, постучали, попросили открыть нам, никто не открыл. Людей держат в подвалах, в помещениях. У одного перелом позвоночника, у второго — стома, третий — глухой, четвёртый — не разговаривает, просто не двигается", — заявила Валентина.

Кстати, по данным "Суспильного", журналисты которого следили за развитием конфликта на месте событий, женщина также представлялась военной, волонтеркой и корреспонденткой.

Скорая помощь, которую продали ещё в 2024 году

Один из ключевых моментов расследования в настоящее время касается машины скорой помощи, которая прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке.

Как выяснило "Следствие.Инфо", автомобиль действительно когда-то был связан с компанией "Мед-престиж", однако на момент инцидента предприятие уже не осуществляло медицинскую деятельность. В свою очередь, Валентина Молодая не была владелицей компании, от имени которой выступала.

Так, по данным YouControl, общество с ограниченной ответственностью "Мед-престиж" было зарегистрировано в Николаеве в феврале 2012 года, а его владельцем является Михаил Фурман.

В беседе с журналистами мужчина рассказал, что клиника прекратила работу в 2023 году, хотя само общество не было ликвидировано. По его словам, у компании было пять машин скорой помощи: одну передали николаевским военным, а остальные продали.

Машину, которая прибыла по вызову в Петропавловскую Борщаговку, Фурман, по его словам, продал в 2024 году.

Он также пояснил, что покупатели должны были удалить с автомобиля логотипы прежней компании и не использовать её торговую марку.

"Условия продажи были таковы, что они должны были удалить все наши логотипы "Мед-Престиж". Они не имеют права использовать мою торговую марку. И представляться владелицей она тоже не имеет права", — заявил Фурман.

Итак, согласно данным расследования, Валентина Молодая не была владелицей компании "Мед-престиж", хотя и представлялась ею во время событий в Петропавловской Борщаговке. Кроме того, автомобиль скорой помощи, прибывший на место, уже не принадлежал бывшей медицинской компании.

Как женщина оказалась одной из главных участниц инцидента

Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус рассказал "Следствию.Инфо", что именно женщина, представившаяся врачом, вызвала полицию.

По его словам, после появления сообщений о возможном незаконном удержании людей возле дома начали собираться местные жители.

"Начали собираться люди. Эта гражданка стала распространять информацию о том, что там находятся люди, которые, по её мнению, незаконно лишены свободы и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Ну и после этого уже начали прибывать как местные жители, так и представители правоохранительных органов", — рассказал Бреус.

В течение дня у дома собралось около сотни человек. Часть присутствующих называли себя родственниками военнослужащих и требовали допустить медиков к людям, находящимся внутри.

Впоследствии Валентину пропустили в здание. По её словам, там находились ещё около 25–30 человек, а четырёх мужчин должны были доставить в больницу. Однако на тот момент правоохранители не подтвердили озвученные ею данные о количестве людей, их состоянии и обстоятельствах пребывания в здании.

Что на самом деле происходило в доме

Согласно официальной информации полиции Киевской области, правоохранители получили обращение от сотрудников частной службы скорой помощи, которые сообщили о препятствовании доступу к гражданину.

На месте полицейские установили, что речь идет о частном доме, в котором находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

В полиции опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели человека. В то же время правоохранители приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что здание использовалось в качестве пункта временной дислокации подразделения. Там военнослужащие оформляли документы и проходили проверки перед направлением в учебные центры.

По его словам, в доме находились 18 военнослужащих. Четверо мужчин, которых ранее задержали за самовольное покидание воинской части (СПВ), нуждались в медицинской помощи, поэтому их доставили в медицинское учреждение Нацгвардии.

В Национальной гвардии сообщили, что информация о диагнозах и травмах будет обнародована после обследования.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова также сообщила, что на месте работает её офис совместно с командованием Национальной гвардии. По её словам, военнослужащие находятся в безопасности, им оказывается необходимая медицинская помощь, а обстоятельства происшествия проверяются.

Интересные факты из жизни Валентины Молодой

Журналисты также обратили внимание на информацию о судебных разбирательствах с участием Валентины Молодой.

В частности, в 2020 году в отношении неё было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение легких телесных повреждений. По данным МВД, женщина находилась в розыске в рамках этого дела.

В июне 2026 года она была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Это не означает, что суд признал её виновной в указанном правонарушении: речь идет именно об освобождении от ответственности на соответствующем процессуальном основании.

Что известно о скандале в Петропавловской Борщаговке под Киевом

Итак, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом разгорелся конфликт возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. В соцсетях начали распространяться сообщения о якобы 40 заложниках, которых незаконно удерживают в подвале, и о погибшем мужчине, однако полиция опровергла эти утверждения.

Поводом для вызова правоохранительных органов стало обращение сотрудников частной службы скорой помощи, которые заявили, что им мешают добраться до человека.

В Петропавловской Борщаговке полиция даже применила спецсредства, чтобы разогнать людей, собравшихся у ворот дома, где, как утверждала Валентина Молодая, удерживают 40 человек.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что четверо военнослужащих, которых ранее вернули в подразделение после самовольного оставления части, были доставлены в больницу, а возможные нарушения в их отношении будут проверены.

На фоне инцидента командир корпуса "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил об опасности распространения непроверенной информации и подчеркнул, что подобные конфликты могут сыграть на руку России.

К расследованию обстоятельств подключилось военное командование, а сообщение о приезде Кирилла Буданова также привлекло внимание к этой ситуации.

После событий в Петропавловской Борщаговке Министерство внутренних дел инициировало служебное расследование. Проверку обстоятельств также проводят Национальная гвардия и Офис военного омбудсмена.

Главный вопрос сейчас — установить фактическое состояние военнослужащих, причины их травм и обстоятельства пребывания в пункте временной дислокации. Результаты медицинских осмотров и проверок должны помочь отделить подтвержденные факты от заявлений, которые распространялись во время конфликта.

Напомним, что известно о ситуации в Петропавловской Борщаговке, а также о том, что заявил один из мобилизованных.