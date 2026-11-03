Справа про СЗЧ та дружба зі Стахівим: впізнали помічників "медички" у Петропавлівській Борщагівці

У заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці за участю псевдомедички Валентини Молодої та натовпу молодиків брали участь ще двоє чоловіків, яких змогли ідентифікувати розслідувачі проєкту "Телебачення Торонто". Один з них фігурував у справах про шахрайство та не має медичної освіти, хоч вдягнув форму медика. Інший — вів стрім, а перед цим активно співпрацював зі скандальним активістом Остапом Стахівим. Ким виявили люди, дотичні до нападу на поліцію, НГУ, Півненка та Буданова?

На відео нападу у Петропавлівській Борщагівці з'явились обличчя кількох фігурантів, які допомагали Валентині Молодій, і про діяльність яких є інформація у мережі та в публічних базах даних, ідеться у матеріалі у Telegram-каналі проєкту. Вдалося ідентифікувати Віктора Єна та Андрія Рачка. Крім того, розслідувачі відшукали нові дані про Молоду. Серед іншого, є фото з гуманітарною допомогою, яку передала польська фундація "Відкритий діалог", але немає даних про волонтерську та благодійну діяльність організації, засновної псевдомедичкою.

Віктор Єн — це чоловік в одязі медика, який фігурує на відео поруч з Валентиною Молодою, встановили розслідувачі. Єну 36 років і він, ймовірно, немає медичної освіти, бо не відшукалось ніяких слідів навчання чи роботи за цим напрямком. При цьому у судовому реєстрі є дані про кримінальні справи щодо СЗЧ, шахрайства, дрібного хуліганства, ДТП та водіння у нетверезому стані, перебування у війську у нетверезому стані. Пошук по соцмережах та базах телефонних номерів показав, що люди записували контакти Віктора Єна з позначками "Вітя менеджер бетон", "Вітя-плиточник", "Таксист Ауди А6", "Виктор Межд отношения". Також відшукалась інформація про підприємницьку діяльність: фігурант має ФОП, який займається роздрібною торгівлею, й ТОВ "ВіЯш", яке, серед іншого, займається міжнародною діяльністю.

Видео дня

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — Віктор Єн та Валентина Молода Фото: Скриншот

Андрій Рачок — блогер, який під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці вів стрім з місця подій, встановили розслідувачі. Відео транслювалось онлайн на сторінці Facebook "БГК Екологія та порядок". Медіа дізналось, що Рачок фігурував у справі про повалення Ханукії на Контрактовій площі в Києві у грудні 2020 року. Крім того, є спільні фото з антиваксером Остапа Стахіва, якого днями мобілізували у ЗСУ.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — Андрій Рачок поруч з Валентиною Молодою Фото: Телебачення Торонто

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — Андрій Рачок поруч з Остапом Стахівим Фото: Телебачення Торонто

Валентина Молода — псевдолікарка, яка влаштувала колотнечу у Петропавлівській Борщагівці і яка при цьому носила бейдж як журналістка, нагадується у матеріалі. Розслідувачі написали, що жінка веде канал в TikTok під ніком Lilit та публікує відео з виступами Путіна та росіян. Молода разом з чоловіком зареєструвала ГО "Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку ''Пліч-о-пліч", але виявилось, що цієї організації немає у відповідному реєстрі Нацради. Медіа написало, що не відшукали ніяких ознак волонтерської діяльності "Пліч-о-пліч", але є фото від польських волонтерів, які передали гуманітарну допомогу цій ГО. На фото — Валентина та Олег Молоді поруч з бусиком, завантаженим 72 вогнегасниками, 25 мішками з одягом і 76 пакетами з памперсами.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — Валентина та Олег Молоді Фото: Телебачення Торонто

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці — що сталось 2 листопада

Фокус писав про конфлікт у Петропавлівській Борщагівці, який стався 2 листопада. Близько 12-13 год у Telegram-каналі з'явились відео з цього населеного пункту під Києвом, на якому фігурувала жінка в одязі лікарки та тлі машини швидкої допомоги. Жінка кричала й ставала на коліна перед правоохоронцями, говорячи, що слід негайно зайти у певну будівлю та врятувати там 40 викрадених людей. Також запевняли, що в однієї людини зламаний хребет і що хтось загинув. На місці інциденту зібрався натовп і прибув командувач НГУ Олександр Півненко і глава ОП Кирило Буданов. З'ясувалось, що будівля — пункт тимчасово дислокації Нацгвардії, у якому перебуває близько 20 осіб — мобілізовані та колишні втікачі у СЗЧ. Чотирьох чоловіків вивели та хотіли відвести в лікарню, але натовп почав бійку, заблокував автобус, закидав військових яйцями та застосував балони з газом. В підсумку люди розійшлись, а правоохоронці почали з'ясовувати, що сталось насправді.

Нагадуємо, 3 листопада Кирило Буданов повідомив про затримання Валентини Молодої, яка видавала себе за лікарку швидкої та влаштувала заколот у Петропавлівській Борщагівці.