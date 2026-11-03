Дело о СОЧ и дружба со Стахивым: узнали помощников "медички" в Петропавловской Борщаговке

В беспорядках в Петропавловской Борщаговке с участием псевдомедички Валентины Молодой и толпы молодых людей принимали участие ещё двое мужчин, которых идентифицировали расследователи проекта "Телевидение Торонто". Один из них фигурировал в делах о мошенничестве и не имеет медицинского образования, хотя и надел форму медика. Другой — вел стрим, а до этого активно сотрудничал со скандальным активистом Остапом Стахивым. Кем оказались люди, причастные к нападению на полицию, НГУ, Пивненко и Буданова?

На видео нападения в Петропавловской Борщаговке появились лица нескольких фигурантов, которые помогали Валентине Молодой и о деятельности которых есть информация в сети и в открытых базах данных, говорится в материале на Telegram-канале проекта. Удалось идентифицировать Виктора Ена и Андрея Рачка. Кроме того, расследователи нашли новые данные о Молодой. Среди прочего, есть фото с гуманитарной помощью, которую передал польский фонд "Открытый диалог", но нет данных о волонтерской и благотворительной деятельности организации, основанной псевдомедиком.

Виктор Ен — это мужчина в медицинской форме, который появляется на видео рядом с Валентиной Молодой, как установили следователи. Ену 36 лет, и он, вероятно, не имеет медицинского образования, поскольку не обнаружено никаких следов обучения или работы в этой сфере. При этом в судебном реестре есть данные об уголовных делах, связанных с СОЧ, мошенничеством, мелким хулиганством, ДТП и вождением в нетрезвом состоянии, а также пребыванием в армии в нетрезвом состоянии. Поиск в социальных сетях и базах телефонных номеров показал, что люди записывали контакты Виктора Ена с пометками "Витя — менеджер по бетону", "Витя — плиточник", "Таксист на Audi A6", "Виктор — межличностные отношения". Также нашли информацию о предпринимательской деятельности: фигурант владеет ФЛП, занимающимся розничной торговлей, и ООО "ВиЯш", которое, помимо прочего, ведет международную деятельность.

Видео дня

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — Виктор Ен и Валентина Молодая Фото: Скриншот

Андрей Рачок — блогер, который во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке вел прямую трансляцию с места событий, как установили следователи. Видео транслировалось онлайн на странице Facebook "БГК Экология и порядок". СМИ стало известно, что Рачок фигурировал в деле о сносе ханукии на Контрактовой площади в Киеве в декабре 2020 года. Кроме того, есть совместные фото с антивакцинатором Остапом Стахивым, которого на днях мобилизовали в ВСУ.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — Андрей Рачок рядом с Валентиной Молодой Фото: Телебачення Торонто

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — Андрей Рачок рядом с Остапом Стахивым Фото: Телебачення Торонто

Валентина Молодая — самозваная "медичка", устроившая беспорядки в Петропавловской Борщаговке и при этом носившая бейдж журналистки, — упоминается в материале. Расследователи написали, что женщина ведет канал в TikTok под ником Lilit и публикует видео с выступлениями Путина и россиян. Молодая вместе с мужем зарегистрировала ОО "Всеукраинский альянс граждан социально-патриотических проектов и национального развития "Плеч-о-плеч", но оказалось, что этой организации нет в соответствующем реестре Нацсовета. СМИ сообщило, что не обнаружило никаких признаков волонтерской деятельности "Плеч-о-плеч", но есть фото от польских волонтеров, которые передали гуманитарную помощь этой общественной организации. На фото — Валентина и Олег Молоди рядом с микроавтобусом, загруженным 72 огнетушителями, 25 мешками с одеждой и 76 пакетами с подгузниками.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — Валентина и Олег Молоди Фото: Телебачення Торонто

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что произошло 2 ноября

Фокус писал о конфликте в Петропавловской Борщаговке, произошедшем 2 ноября. Около 12–13 часов в Telegram-канале появились видео из этого населенного пункта под Киевом, на которых показали женщину в одежде врача на фоне машины скорой помощи. Женщина кричала и падала на колени перед правоохранителями, говоря, что нужно немедленно зайти в определенное здание и спасти там 40 похищенных людей. Также утверждалось, что у одного человека сломан позвоночник и что кто-то погиб. На месте инцидента собралась толпа, туда прибыли командующий НГУ Александр Пивненко и глава ОП Кирилл Буданов. Выяснилось, что здание — пункт временной дислокации Нацгвардии, в котором находятся около 20 человек — мобилизованные и бывшие беглецы из СЗЧ. Четырёх мужчин вывели и хотели отвезти в больницу, но толпа устроила драку, заблокировала автобус, забросала военных яйцами и применила баллоны с газом. В итоге люди разошлись, а правоохранители начали выяснять, что произошло на самом деле.

Напоминаем, что 3 ноября Кирилл Буданов сообщил о задержании Валентины Молодой, которая выдавала себя за врача скорой помощи и устроила беспорядки в Петропавловской Борщаговке.