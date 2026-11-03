Есть раненые из-за нападения в Петропавловской Борщаговке: НГУ проведет ревизии и проверки (видео)

Командующий Национальной гвардией Украины генерал Александр Пивненко сообщил о новых решениях после скандала в Петропавловской Борщаговке. В частности, НГУ проведет проверку пунктов содержания мобилизованных. Командующий также напомнил, что бойцы Нацгвардии отдают жизнь на фронте и что воины "Азова" до сих пор находятся в российском плену. Какие решения приняла НГУ после столкновения нацгвардейцев с толпой и что ответил Пивненко на упреки о "разборках между силовиками"?

Заявление Пивненко появилось днём 3 ноября после пресс-конференции, посвящённой конфликту в Новопавловской Борщаговке, в которой принимали участие высокопоставленные должностные лица Национальной полиции, МВД, Сил обороны и спецслужб. Фрагмент комментария командующего НГУ был опубликован в Telegram-канале медиа "Цензор.нет". Помимо информации о ревизии, командующий сообщил, что пункты содержания мобилизованных будут вынесены за пределы города. Кроме того, выяснилось, что в результате нападения толпы 16 нацгвардейцев получили ранения, которым оказали помощь врачи.

"Национальная гвардия проведет полную проверку. И в дальнейшем мы передислоцируем наших военнослужащих в другие места, чтобы подобных вопросов вообще не возникало", — слышно на видео.

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Пивненко ответил на вопросы журналистов, которые интересовались состоянием здоровья четырёх мужчин, которых 2 ноября вывезли из пункта содержания в Новопавловской Борщаговке и у которых на лице и руках заметили синяки. Военных посадили в автобус после встречи с активистами, Пивненко и Будановым, но толпа раскачала машину, выбила окна и двери и вытащила их наружу. Эти мужчины уже вернулись: их осмотрят в медицинском центре и при необходимости окажут медицинскую помощь. Также выяснилось, что среди них нет лиц с травмами позвоночника. Один получил травму во время прохождения курса БЗВП: неудачно упал во время воздушной тревоги. Между тем этот пункт перенесут, а в целом по Украине их более тысячи.

"Поверьте, если бы были нарушения, их бы исправили, а виновные понесли бы наказание. Мы действуем справедливо, и все это знают", — заверил генерал

Командующий НГУ также поделился своими впечатлениями от сложившейся ситуации: он сказал, что неприятно, когда бойцов НГУ унижают, в то время как они отдают жизнь на фронте.

"И „Хартия“, и „Азов“, и „Омега“ — все на фронте. Международные партнеры уделяют им особое внимание. Вы хотя бы раз слышали, чтобы в этих подразделениях плохо относились к людям? Если будут какие-то нарушения, как только мы проведем проверку, мы все исправим и устраним", — сказал он.

По мнению Пивненко, нападавшие в Петропавловской Борщаговке "не до конца понимали", что атакуют нацгвардейцев. Тогда журналисты решили уточнить, не являются ли это "разборки между силовыми подразделениями". В ответ командующий заметил, что никто не захочет "разборок" с "Азовом", в то время как Нацгвардия защищает Украину от внешних и внутренних угроз. Кроме того, Пивненко озвучил "меседж" людям после нападения на нацгвардейцев. По его словам, не следует "поколебать военнослужащих", которые защищают украинцев на фронте.

Нападение в Петропавловской Борщаговке — что произошло 2 ноября

Отметим, что 2 ноября группа людей окружила здание, в котором находилась группа военных, в Петропавловской Борщаговке и заявила, что внутри находятся 40 мобилизованных, которых похитили и удерживают против их воли. Кроме того, утверждали, что все они ранены, что среди них есть человек со "сломанным позвоночником" и что есть даже погибший. Помещение заблокировала толпа, а в соцсетях появились видео с женщиной в форме врача, которая "умоляла" полицию пропустить к раненому. Вечером толпа заблокировала автобус, на котором хотели вывезти четырёх мужчин с синяками на руках и лицах. Между тем следователи выяснили, что женщина не имеет отношения к медикам, а машина скорой помощи — поддельная.

Во время скандала в Петропавловской Борщаговке прозвучали предположения о том, что там находится пункт содержания бойцов "Азова": командующий Денис Прокопенко опроверг обвинения и поставил на место своих критиков.

Напоминаем, что 3 ноября СБУ сообщила об открытии дела о нападении в Новопавловской Борщаговке. Между тем следователи назвали имена некоторых фигурантов нападения, которые оказались причастны к незаконному оборот оружия, мошенничеству, хулиганству и т. д.