Молодой выбирают меру пресечения: какие оправдания "медикини" по стычке в Борщаговке (видео)

В Соломенский районный суд Киева доставили Валентину Молодую, которая фигурировала на видео конфликта в Петропавловской Борщаговке, и в настоящее время выбирают меру пресечения, сообщили СМИ. Молодая, которая была одета в форму врача скорой помощи и говорила о "мужчине со сломанным позвоночником", объяснила, что хотела помочь хорошей знакомой. Какие оправдания прозвучали на судебном заседании днём 4 ноября?

Валентина Молодая предстала перед судом по подозрению в препятствовании деятельности Сил обороны Украины и в распространении информации о местонахождении военных объектов, сообщили представители обвинения в зале суда. Трансляцию из суда опубликовало СМИ "Новости Live". Из-за воздушной тревоги заседание приостановили, тем временем фигурантка ответила на несколько вопросов журналистов. В частности, она заверила, что имела право носить медицинскую форму, поскольку является главным врачом частной клиники Prime.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — Валентина Молодая во время судебного заседания 4 ноября

Представитель обвинения рассказал в ходе судебного заседания о переписке между фигуранткой и другим лицом, в которой речь шла об освобождении мужчины из пункта содержания Национальной гвардии. При этом в переписке обсуждалось, что эта услуга будет платной: стоимость — около 107 тыс. грн. Суть услуги — вывоз уклонистов и военнослужащих, находящихся в СОЧ.

Видео дня

Заседание прервали, а Молодая получила возможность изложить свою версию. С "медикиней" связалась Ольга — женщина, с которой та познакомилась на октябрьском "Майдане" о капитуляции Украины, на который никто не пришёл. Ольга сказала, что нужно спасти мужчину по имени Андрей, который якобы "гниет в подвале" и имеет "стому на теле" после операции в 5-й больнице. Этого мужчину якобы избили, потому что он отказался выходить на тренировки, и у Молодой, по её словам, есть все документы и доказательная база, поскольку заметили "синяки на руках и на спине". Далее она пояснила, что имела право быть в форме медика, поскольку владеет больницей и является главным врачом. Также она утверждала, что является хирургом и имеет высшее медицинское образование. Журналисты не получили ответа на вопрос, брала ли она деньги за вывоз мужчины.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что произошло возле поста НГУ

Отметим, что конфликт в Петропавловской Борщаговке произошел 2 ноября. Сначала в соцсетях появились кадры с "медиком", которая стояла на коленях и умоляла впустить ее в помещение, где находились "40 похищенных мужчин, которых избили, одному сломали позвоночник, а кто-то вообще умер". Через несколько часов у здания собралась толпа из трехсот мужчин и женщин разного возраста, среди них — блогеры, которые вели стрим с комментариями о "палатах пыток ТЦК". Позже выяснилось, что помещение, в которое хотела проникнуть женщина, — это пункт временного пребывания НГУ. Внутри действительно находилось около 18 мужчин, среди них — мобилизованные, военные, переводимые в другие части, военные в СЗЧ. Также выяснилось, что один из них — боец "Азова", который побывал в плену после Мариуполя. Толпа разгромила двери и ограждение, заблокировала автобус, в котором сидели военные, забросала яйцами полицию и нацгвардейцев. Тем временем четверо "пострадавших" спокойно вышли из помещения и сели в скорую помощь.

Следователи установили, что "скорая помощь" оказалась подделкой, а женщина — Валентина Молодая, владелица косметической клиники. Молодую задержали, а СБУ установила имена 100 человек, которые разгромили пункт дислокации НГУ.

Напоминаем, что командующий НГУ Александр Пивненко прокомментировал ситуацию в Петропавловской Борщаговке и рассказал о состоянии 18 национальных гвардейцев, пострадавших в ходе столкновений.