Избрали меру пресечения Молодой и Киреевой: что сказали фигурантки из Петропавловской Борщаговки
Судья Соломенского районного суда Киева избрал меру пресечения в отношении "медикини" Валентины Молодой, которая участвовала в беспорядках в Петропавловской Борщаговке. Кроме того, стало известно о мере пресечения Татьяне Киреевой, которая также имеет отношение к делу. Обе женщины будут находиться в СИЗО, и обе озвучили аргументы в пользу своей невиновности. Что заявили Молодая и Киреева в суде?
Днём 4 ноября, спустя двое суток после противостояния в Петропавловской Борщаговке, судьи определили меры пресечения в отношении Валентины Молодой и Татьяны Киреевой. О решении стало известно из трансляции медиа "Суспильне" и информации от "Громадского". Молодая, которая надела форму врача скорой помощи, и Киреева, которую подозревают в организации акции, получили меру пресечения — арест на 60 суток без права освобождения под залог.
Противостояние в Новопавловской Борщаговке — суд по делу Молодой и Киреевой
Валентина Молодая — "врач" скорой помощи
Представитель прокуратуры в ходе судебного заседания по делу Валентины Молодой озвучил предварительные данные расследования. По оценке следователей, фигурантка умышленно спровоцировала беспорядки возле воинской части, приехала на поддельной машине скорой помощи, публично сообщила о местонахождении воинской части и призвала блогеров приехать и освещать конфликт. Женщина подозревается по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 114-1 о препятствовании деятельности вооруженных сил в условиях войны (5–8 лет лишения свободы) и ст. 114-2 о разглашении информации о военных объектах (3–8 лет в зависимости от части статьи).
Валентина Молодая в ходе судебного разбирательства утверждала, что у неё на руках были все доказательства тяжелого состояния здоровья военнослужащих в пункте временного пребывания НГУ. Кроме того, она утверждала, что не говорила о "палатах пыток" и не созывала людей в Петропавловскую Борщаговку. Женщина предоставила стенограмму прямого эфира в социальной сети TikTok. Судья прочитала её и за несколько минут нашла тезисы, которые фигурантка пыталась опровергнуть, сообщили корреспонденты из зала суда.
Татьяна Киреева — возможная заказчица "освобождения"
Татьяна Киреева также получила меру пресечения — арест на два месяца без права освобождения под залог. Фигурантка — сестра женщины, которая хотела вывезти мужа из пункта временного пребывания НГУ. Для этого она решила использовать поддельную скорую помощь и "медичку" Валентину Молодую, подозревают следователи. Киреева сказала журналистам после суда, что дело является "политически мотивированным", тогда как она преследовала цель решить исключительно личные проблемы.
Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.
Отметим, что Фокус вел текстовую трансляцию событий в Новопавловской Борщаговке 2 ноября. На месте событий присутствовала Валентина Молодая, которая приехала на машине скорой помощи с наклейками клиники из Николаева, не работающей с 2023 года. Вокруг собралась толпа из 100-300 человек, которые начали громить здание — пункт дислокации одной из воинских частей 1-го корпуса "Азов" НГУ. Люди ломали стены и двери, разбивали машины полиции и Нацгвардии, избивали, толкали, унижали сотрудников правоохранительных органов и нацгвардейцев.
Напоминаем, что 4 ноября СМИ сообщили о четырёх военнослужащих, которых Валентина Молодая пыталась вывезти из Новопавловской Борщаговки.