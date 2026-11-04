Избрали меру пресечения Молодой и Киреевой: что сказали фигурантки из Петропавловской Борщаговки

Судья Соломенского районного суда Киева избрал меру пресечения в отношении "медикини" Валентины Молодой, которая участвовала в беспорядках в Петропавловской Борщаговке. Кроме того, стало известно о мере пресечения Татьяне Киреевой, которая также имеет отношение к делу. Обе женщины будут находиться в СИЗО, и обе озвучили аргументы в пользу своей невиновности. Что заявили Молодая и Киреева в суде?

Днём 4 ноября, спустя двое суток после противостояния в Петропавловской Борщаговке, судьи определили меры пресечения в отношении Валентины Молодой и Татьяны Киреевой. О решении стало известно из трансляции медиа "Суспильне" и информации от "Громадского". Молодая, которая надела форму врача скорой помощи, и Киреева, которую подозревают в организации акции, получили меру пресечения — арест на 60 суток без права освобождения под залог.

Драка в Новопавловской Борщаговке — судебное заседание по делу Молодой 4 ноября

Противостояние в Новопавловской Борщаговке — суд по делу Молодой и Киреевой

Валентина Молодая — "врач" скорой помощи

Представитель прокуратуры в ходе судебного заседания по делу Валентины Молодой озвучил предварительные данные расследования. По оценке следователей, фигурантка умышленно спровоцировала беспорядки возле воинской части, приехала на поддельной машине скорой помощи, публично сообщила о местонахождении воинской части и призвала блогеров приехать и освещать конфликт. Женщина подозревается по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 114-1 о препятствовании деятельности вооруженных сил в условиях войны (5–8 лет лишения свободы) и ст. 114-2 о разглашении информации о военных объектах (3–8 лет в зависимости от части статьи).

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Валентина Молодая в ходе судебного разбирательства утверждала, что у неё на руках были все доказательства тяжелого состояния здоровья военнослужащих в пункте временного пребывания НГУ. Кроме того, она утверждала, что не говорила о "палатах пыток" и не созывала людей в Петропавловскую Борщаговку. Женщина предоставила стенограмму прямого эфира в социальной сети TikTok. Судья прочитала её и за несколько минут нашла тезисы, которые фигурантка пыталась опровергнуть, сообщили корреспонденты из зала суда.

Татьяна Киреева — возможная заказчица "освобождения"

Татьяна Киреева также получила меру пресечения — арест на два месяца без права освобождения под залог. Фигурантка — сестра женщины, которая хотела вывезти мужа из пункта временного пребывания НГУ. Для этого она решила использовать поддельную скорую помощь и "медичку" Валентину Молодую, подозревают следователи. Киреева сказала журналистам после суда, что дело является "политически мотивированным", тогда как она преследовала цель решить исключительно личные проблемы.

Драка в Новопавловской Борщаговке — Татьяна Киреева в зале суда 4 ноября Фото: Громадське

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Отметим, что Фокус вел текстовую трансляцию событий в Новопавловской Борщаговке 2 ноября. На месте событий присутствовала Валентина Молодая, которая приехала на машине скорой помощи с наклейками клиники из Николаева, не работающей с 2023 года. Вокруг собралась толпа из 100-300 человек, которые начали громить здание — пункт дислокации одной из воинских частей 1-го корпуса "Азов" НГУ. Люди ломали стены и двери, разбивали машины полиции и Нацгвардии, избивали, толкали, унижали сотрудников правоохранительных органов и нацгвардейцев.

Напоминаем, что 4 ноября СМИ сообщили о четырёх военнослужащих, которых Валентина Молодая пыталась вывезти из Новопавловской Борщаговки.