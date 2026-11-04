20 поездок в ОРДЛО, СЗЧ, пьянство и драки: что узнали о четырех лицах, которых "спасали из Азова"

Во время конфликта в Новопавловской Борщаговке пытались вывезти четырёх военнослужащих Нацгвардии, которые прославились побегами из армии, нарушениями закона и другими особенностями поведения, установили медиа. Один из них фигурирует на портале "Миротворец" как человек, который 20 раз побывал в ОРДЛО. Что известно о четырёх фигурантах, которых "спасала" псевдомедик Валентина Молодая?

О четырёх мужчинах, которые благодаря толпе в Новопавловской Борщаговке всё же оказались в поддельной "скорой", рассказали СМИ "Украинская правда" и портал "Громадське". Часть информации получили от командира в/ч 3121 1-го корпуса НГУ "Азов" Павла Курченко, часть — с портала "Миротворец" и из открытых источников. Установили имена военнослужащих, которых пыталась освободить Молодая — это Андрей Кулешов, Иван Ярешко, Александр Павлюченко, Александр Перминов.

Павел Кучеренко — офицер, в подчинении которого находится пункт временной дислокации в Новопавловской Борщаговке. 4 ноября в беседе с представителями СМИ он пояснил, что на территории пункта находились 26 мобилизованных, двое военных после СЗЧ, а также другие военные, которые просто жили в указанном помещении. По словам Кучеренко, все передвигались в гражданской одежде, но среди соседей в течение двух недель ходили подозрения относительно здания, которое оказалось в центре конфликта 2 ноября.

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Столкновение в Новопавловской Борщаговке — имена четырёх фигурантов

СМИ кратко рассказали о четырёх военнослужащих, которые, по словам Молодой, были сильно травмированы, но после выхода из здания спокойно сели в машину и разговаривали по телефону.

Андрей Кулешов — 36-летний мужчина, который с 2015 по 2021 год около 20 раз ездил в ОРДЛО, как стало известно на сайте "Миротворец". При этом границу оккупированных территорий он пересекал со стороны РФ, и об этом есть соответствующие записи в базе данных ФСБ. Кулешов родился в Донецке, учился по специальности "математик-программист" в Донецком университете, работал барменом и официантом, а в военной части НГУ оказался после СЗЧ, выяснило "Громадське". Журналисты также нашли резюме с таким же именем на сайте по трудоустройству в Краснодарском крае РФ, в базе службы доставки еды в Подмосковье и в базе МВД. Также указано, что мать фигуранта, Татьяна Б., до недавнего времени жила в "ДНР", временно находилась в Украине, а теперь снова хочет вернуться.

После мобилизации Андрея Кулешова направили в 1-й корпус НГУ "Азов", но он ушел в СЗЧ. Военные "Азова" разыскали беглеца, и он ждал разрешения ситуации в Новопавловской Борщаговке.

Столкновение в Новопавловской Борщаговке — военнослужащий Андрей Кулешов Фото: Громадське

"Громадське" обнаружило аккаунт с ником Andrey Kuleshov в запрещённой российской социальной сети. На скриншоте — пост, в котором мужчина пишет о вторжении РФ в Украину и называет это войной.

Столкновение в Новопавловской Борщаговке — записи Андрея Кулешова в 2022 году Фото: Скриншот

Иван Ярешко — мужчина, которого мобилизовали 30 октября и который находился в пункте дислокации под воздействием наркотиков и набрасывался на людей, стены и двери. Курченко рассказал, что Ярешко изолировали в отдельном помещении, поскольку он представлял угрозу для безопасности других людей и самого себя.

Александр Павлюченко — мобилизованный, который проходил базовую военную подготовку и получил травму во время воздушной тревоги. Мужчину доставили в больницу, где установили, что у него "консолидированный перелом 9-го позвонка без смещения грудной клетки". Командир пояснил, что Павлюченко в больнице употреблял алкоголь, мочился в палате, поэтому его выписали и передали в распоряжение части.

Александр Перминов — военнослужащий, который подстрекал других к дезертирству из армии и сам ушел в СЗЧ. Мужчину задержали и доставили в Новопавловскую Борщаговку: у него нет никаких травм и ранений.

Павел Кучеренко сообщил СМИ, что по данному делу 2 ноября начато служебное расследование и что все четверо человек, которых "спасала" Молодая, находятся в удовлетворительном состоянии. Также он добавил, что конфликт произошел из-за попытки матери Андрея Кулешова вытащить сына из части. Перед этим она пыталась подкупить дежурного взяткой в 7 тыс. долл., а затем, вероятно, начала действовать иным способом.

Отметим, что Фокус писал о конфликте в Новопавловской Борщаговке, в ходе которого толпа граждан разгромила пункт дислокации Нацгвардии. При этом в соцсетях распространялось видео Валентины Молодой, которая говорила о человеке со сломанным позвоночником. В других постах ходили слухи о 40 похищенных мужчинах, которых якобы удерживает ТЦК.

Напоминаем, что СМИ установили имена нескольких скандальных блогеров, поддержавших акцию Валентины Молодой в Новопавловской Борщаговке.