20 поїздок в ОРДЛО, СЗЧ, п'янство та бійки: що дізнались про чотирьох осіб, яких "визволяли з Азову"

Під час конфлікту у Новопавлівській Борщагівці намагались вивезти чотирьох військовослужбовців Нацгвардії, які відзначились втечами з армії, порушенням закону та іншими особливостями поведінки, встановили медіа. Один з них фігурує на порталі "Миротворець" як людина, яка 20 разів побувала в ОРДЛО. Що відомо про чотирьох фігурантів, яких "рятувала" псевдомедичка Валентина Молода?

Про чотирьох чоловіків, які завдяки натовпу у Новопавлівській Борщагівці все ж потрапили у фейкову швидку, розповіли медіа "Українська правда" та на порталі "Громадське". Частину інформації отримали від командира в/ч 3121 1-го корпусу НГУ "Азов" Павла Курченка, частину — з порталу "Миротворець" та відкритих джерел. З'ясували імена військовослужбовців, яких намагалась визволити Молода — це Андрій Кулешов, Іван Ярешко, Олександр Павлюченко, Олександр Пермінов.

Павло Кучеренко — офіцер, у підпорядкуванні якого пункт тимчасової дислокації у Новопавлівській Борщагівці. 4 листопада у розмові медіа він пояснив, що на території пункту перебувало 26 мобілізованих, двоє військових після СЗЧ і також інші військові, які просто жили у вказаному приміщенні. Зі слів Кучеренка, усі пересувались у цивільному одязі, але серед сусідів протягом двох тижнів ходили підозри щодо будівлі, яка опинилась у центрі конфлікту 2 листопада.

Видео дня

Сутичка у Новопавлівській Борщагівці — імена чотирьох фігурантів

Медіа коротко розповіли про чотирьох військовослужбовців, які, зі слів Молодої, були дуже травмовані, але після виходу з приміщення спокійно сіли у машину та спілкувались телефоном.

Андрій Кулешов — 36-річний чоловік, який близько 20 разів їздив в ОРДЛО з 2015 по 2021 рік, дізнались на "Миротворці". При цьому кордон окупованих територій він перетинав з боку РФ, і про це є відповідні записи у базі даних ФСБ. Кулешов народився у Донецьку, навчався за спеціальністю "математик-програміст" у Донецькому університеті, працював барменом та офіціантом, а у в/ч НГУ опинився після СЗЧ, з'ясувало "Громадське". Журналісти також відшукали резюме з таким же іменем на сайті працевлаштування у Краснодарському краї РФ, у базі доставки їжі у Підмосков'ї та у базі МВС. Також вказано, що матір фігуранта, Тетяна Б., донедавна жила у "ДНР", тимчасово перебувала в Україні, а тепер знов хоче повернутись.

Після мобілізації Андрія Кулешова розподілили у 1-й корпус НГУ "Азов", але він пішов у СЗЧ. Військові "Азову" відшукали втікача і він чекав розв'язання ситуації у Новопавлівській Борщагівці.

Сутичка у Новопавлівській Борщагівці — військовий Андрій Кулешов Фото: Громадське

"Громадське" відшукало акаунт з ніком Andrey Kuleshov у забороненій російській соцмережі. На скрині — допис, якому чоловік пише про вторгнення РФ в Україну і називає це війною.

Сутичка у Новопавлівській Борщагівці — допи Андрія Кулешова у 2022 році Фото: Скриншот

Іван Ярешко — чоловік, якого мобілізували 30 жовтня і який перебував у пункті дислокації під дією наркотиків та кидався на людей, стіни та двері. Курченко розповів, що Ярешка ізолювали в окремому приміщенні, бо він загрожував безпеці інших людей та самому собі.

Олександр Павлюченко — мобілізований, який проходив БЗВП та травмувався під час повітряної тривоги. Чоловіка доставили у лікарню та встановили, що він має "консолідований перелом 9-го хребця без зміщення грудної клітини". Командир пояснив, що Павлюченко у лікарні вживав алкоголь, мочився у палаті, тому його виписали та передали у розпорядження частини.

Олександр Пермінов — військовослужбовець, який підбурював інших втекти з армії та сам пішов у СЗЧ. Чоловіка затримали та доставили у Новопавлівську Борщагівку: у нього немає ніяких травм та поранень.

Павло Кучеренко повідомив медіа, що по справі 2 листопада почали службове розслідування і що усі четверо осіб, яких "рятувала" Молода, перебувають у задовільному стані. Також він додав, що конфлікт стався через спробу матері Андрія Кулешова витягнути сина з частини. Перед цим вона намагалась підкупити чергового хабарем у 7 тис. дол., а потім, ймовірно, почала діяти іншим способом.

Зазначимо, Фокус писав про конфлікт у Новопавлівській Борщагівці, під час якого натовп громадян громив пункт дислокації Нацгвардії. При цьому у соцмережах поширювали відео Валентини Молодої, яка говорила про людину зі зламаним хребтом. У інших дописах були чутки про 40 викрадених чоловіків, яких начебто утримує ТЦК.

Нагадуємо, медіа встановили імена кількох скандальних блогерів, які підтримали акцію Валентини Молодої у Новопавлівській Борщагівці.