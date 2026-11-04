Обрали запобіжний захід Молодій та Кірєєвій: що сказали фігурантки з Петропавлівської Борщагівки

Суддя Солом'янського районного суду Києва обрав запобіжний захід "медикині" Валентині Молодій, яка брала участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці. Крім того, стало відомо про запобіжний захід Тетяні Кірєєвій, яка також дотична до справи. Обидві жінки перебуватимуть у СІЗО й обидві озвучили аргументи про свою невинуватість. Що заявили Молода та Кірєєва у суді?

Вдень 4 листопада, через дві доби після бійок у Петропавлівській Борщагівці, судді обрали запобіжні заходи для Валентини Молодої та Тетяни Кірєєвої. Про рішення стало відомо з трансляції медіа "Суспільне" та інформації від "Громадського". Молода, яка вдягнула форму лікарки швидкої допомоги, та Кірєєва, яку підозрюють у замовленні акції, отримали запобіжний захід — арешт на 60 діб без права виходу під заставу.

Бійка у Новопавлівській Борщагівці — суд щодо Молодої 4 листопада

Бійка у Новопавлівській Борщагівці — суд щодо Молодої та Кірєєвої

Валентина Молода — "медикиня" зі швидкої

Представник прокуратури під час судового засідання щодо Валентини Молодої озвучив попередні дані розслідування. За оцінкою слідчих, фігурантка навмисно спровокувала заворушення біля військової частини, приїхала на фейковій машині швидкої допомоги, повідомила публічно про місцерозташування військової частини та закликала блогерів приїхати та висвітлювати конфлікт. Жінка підозрюється за двома статями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 114-1 про перешкоджання діяльності СОУ в умовах війни (5-8 років тюрми) та ст. 114-2 про розголошення інформації про військові об'єкти (3-8 років залежно від частини статті).

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Валентина Молода під час судового розгляду запевняла, що мала на руках усі докази складного медичного стану військовослужбовців у пункті тимчасового перебування НГУ. Крім того, вона запевняла, що не говорила про "катівні" і не скликала людей у Петропавлівську Борщагівку. Жінка надала транскрибацію прямого ефіру у соцмережі TikTok. Судді почитала і за кілька хвилин відшукала тези, які намагалась заперечити фігурантка, повідомили кореспонденти з зали суду.

Тетяна Кірєєва — можлива замовниця "визволення"

Тетяна Кірєєва також отримала запобіжний захід — арешт на два місяці без права виходу під заставу. Фігурантка — сестра жінки, яка хотіла вивезти чоловіка з пункту тимчасового перебування НГУ. Для цього вона вирішила використати фальшиву швидку та "медикиню" Валентину Молоду, підозрюють слідчі. Кірєєва сказала журналістам після суду, що справа є "політичною вмотивованою", тим часом як вона мала на меті розв'язати виключно особисті проблеми.

Бійка у Новопавлівській Борщагівці — Тетяна Кірєєва у залі суду 4 листопада Фото: Громадське

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Зазначимо, Фокус вів текстову трансляцію подій у Новопавлівській Борщагівці 2 листопада. На місці подій фігурувала Валентина Молода, яка приїхали на машині швидкої допомоги з наклейками клініки з Миколаєва, яка не працює з 2023 року. Навколо зібрався натовп з 100-300 осіб, які почали громити будівлю-пункт дислокації однієї з військових частин 1 корпусу "Азов" НГУ. Люди ламали стіни та двері, трощили машини поліції та Нацгвардії, били, штовхали, принижували правоохоронців та нацгвардійців.

Нагадуємо, 4 листопада медіа розповіли про чотирьох військовослужбовців, яких Валентина Молода намагалась вивезти з Новопавлівської Борщагівки.