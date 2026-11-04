Суд обязал и.о. генерального прокурора зарегистрировать заявление ЦПК о "конвертах" Арахамии

Высший антикоррупционный суд обязал и.о. генерального прокурора Антона Ковальского внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа" Арахамии.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), жалоба которого на бездействие Ковальского была удовлетворена следственным судьей ВАКС Маркияном Галабалой.

По данным ЦПК, 19 октября организация подала заявление о возможной раздаче Арахамией "конвертов" депутатам за голосование. Ковальский, как и Кравченко, ответил, что этим вопросом уже занимается НАБУ, и переслал заявление в Бюро.

"Следственный судья Маркиян Галабала удовлетворил жалобу ЦПК на бездействие Антона Ковальского. Теперь он должен внести в ЕРДР сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа", — заявили в ЦПК.

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В ЦПК отмечают, что регистрировать производство в отношении народного депутата может только генеральный прокурор. По словам организации, это подтвердили и в НАБУ: без регистрации Бюро не может расследовать дело в отношении Арахамии.

Ранее мы писали, что Арахамия открестился от заявлений о влиянии на суды и "Укроборонпром".

Также сообщалось, что народный депутат заявил о намерении перенести защиту своей диссертации на послевоенный период — по его словам, он не хочет никого подставлять из-за ситуации вокруг защиты.