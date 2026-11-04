Суд зобов'язав в.о. генпрокурора зареєструвати заяву ЦПК про "конверти" Арахамії

Вищий антикорупційний суд зобов'язав в.о. генпрокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови фракції "Слуга народу" Арахамії.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), скаргу якого на бездіяльність Ковальського задовольнив слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала.

За даними ЦПК, 19 жовтня організація подала заяву про ймовірну роздачу Арахамією "конвертів" депутатам за голосування. Ковальський, як і Кравченко, відповів, що цим питанням уже займається НАБУ, і переслав заяву до Бюро.

"Слідчий суддя Маркіян Галабала задовольнив скаргу ЦПК на бездіяльність Антона Ковальського. Тепер він мусить внести до ЄРДР відомості про можливий злочин голови фракції Слуга народу", — заявили в ЦПК.

У ЦПК наголошують, що реєструвати провадження щодо народного депутата може лише генпрокурор. За словами організації, це підтвердили й у НАБУ: без реєстрації Бюро не може розслідувати справу щодо Арахамії.

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Раніше ми писали, що Арахамія відхрестився від заяв про вплив на суди та "Укроборонпром".

Також повідомлялося, що нардеп заявив про намір перенести захист своєї дисертації на післявоєнний час – за його словами, він не хоче нікого підставляти через ситуацію навколо захисту.