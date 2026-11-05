Великобритания принесла извинения детям-беженцам из Украины: при чем здесь русский язык и что изменится

Раньше украинских подростков в Великобритании ставили перед мучительным выбором — сдавать экзамен по языку страны-агрессора или отказаться от языкового сертификата, но теперь эту ситуацию изменят.

Правительство Великобритании официально признало проблему, с которой столкнулись тысячи украинских детей-беженцев после начала полномасштабной войны. Из-за отсутствия в британской системе образования экзамена GCSE по украинскому языку школьников подталкивали изучать русский и сдавать выпускные экзамены именно по нему. Теперь британские власти принесли извинения за эту ситуацию и выделили 340 тысяч фунтов стерлингов на создание отдельного экзамена GCSE по украинскому языку, который позволит школьникам подтверждать знание родного языка и получать официальную образовательную квалификацию.

Об этом 4 ноября сообщила британская газета The Guardian.

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Так, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году тысячи украинских семей нашли убежище в Великобритании. Многие дети из-за этого продолжили обучение в местных школах и колледжах, где у них была возможность сдавать выпускные экзамены GCSE по иностранным языкам.

Вот только в британской системе образования не было отдельной квалификации по украинскому языку. Зато в школах преподавали русский язык, поэтому некоторым украинским ученикам советовали выбирать именно его, ведь дети могли понимать или знать этот язык.

Для многих украинцев такое предложение было неприемлемым. Дети покинули свои дома из-за российской агрессии, а в отдельных случаях война непосредственно затронула их семьи. Поэтому необходимость изучать язык государства-агрессора вызывала возмущение и становилась дополнительной психологической нагрузкой.

Еще в 2024 году Министерство образования Украины обращало внимание британских властей на эту проблему. В письме в британский Департамент образования украинское ведомство заявляло:

"Мы глубоко обеспокоены тем, что из-за отсутствия украинского экзамена GCSE многие украинские дети подталкиваются школьным персоналом к сдаче экзамена GCSE по русскому языку".

Украинская сторона настаивала на том, что дети должны иметь возможность сдавать экзамены на родном языке, а не выбирать русский только из-за отсутствия альтернативы.

Британская министр извинилась перед украинскими школьниками

Во время объявления о введении нового экзамена министр школьных стандартов Джорджия Гулд признала, что украинские школьники оказались в несправедливой ситуации.

"Многих учеников подталкивали к тому, чтобы они сдавали экзамен по русскому языку. Мне действительно жаль, что они оказались в таком положении. Чрезвычайно важно, чтобы у них был доступ к экзамену GCSE по украинскому языку", — заявила она.

По словам Гулда, введение экзамена по украинскому языку было одним из требований украинского правительства, общественных организаций и самих молодых людей.

"Мы действительно гордимся тем, что можем это сделать, и гордимся партнерством с правительством Украины", — добавила министр.

Она также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Великобритании касается не только военной помощи, но и сохранения украинской культуры и языка.

Отметим, что, по данным The Guardian, в Великобритании находятся более 30 тысяч украинских детей, покинувших свои дома из-за российского вторжения. Именно для них вопрос о возможности изучать и официально подтверждать знание родного языка стал особенно актуальным.

Когда украинские дети смогут сдавать экзамен GCSE

Таким образом, после многократных обращений украинского правительства и общественных организаций британские власти согласились ввести отдельную квалификацию GCSE по украинскому языку.

Её разработкой займётся британская экзаменационная организация AQA, и на эти цели Министерство образования Великобритании уже выделило грант в размере 340 тысяч фунтов стерлингов (это примерно 450 тысяч долларов США по ориентировочному курсу).

Новый экзамен планируется сделать доступным для школьников Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Обучение по новой программе должно начаться в сентябре 2028 года, а первые экзамены состоятся в 2029 году.

Важно, что их смогут составлять не только украинские дети, но и все желающие школьники.

Программа будет предусматривать проверку четырёх основных языковых навыков:

аудирование;

устной речи;

чтения;

письма.

Кроме того, при оценке будут учитываться культурный и исторический контекст украинского языка.

GCSE — это британская квалификация общего среднего образования, которую учащиеся обычно получают после сдачи экзаменов в конце обязательного школьного обучения. Результаты влияют на дальнейший образовательный путь, в частности на поступление в колледжи и выбор учебных программ.

История украинских детей, отказавшихся от русского языка

Одним из тех, кто лично столкнулся с этой проблемой, стал 20-летний Виталий Андроник. В 15 лет, после переезда в Великобританию из-за российского вторжения, он рассказывал, что его подталкивали к сдаче экзамена по русскому языку.

Во время визита Джорджии Гулд в украинскую школу в западном Лондоне министр встретилась с мальчиком и лично извинилась перед ним.

Андроник приветствовал решение британских властей, хотя для него самого эта новая возможность уже не будет иметь практического значения.

"Для меня уже слишком поздно, но я хочу, чтобы будущие поколения беженцев могли изучать украинский язык. Это признание той травмы, через которую мы прошли. Очень приятно слышать, что в будущем детям здесь не придется сдавать экзамен по русскому языку", — сказал он.

Еще одна украинская школьница, 16-летняя София Чонка, переехавшая в Лондон из Закарпатья в 2024 году, рассказала, что ей тоже предлагали изучать русский язык в девятом классе. Девушка отказалась.

"Я не хотела иметь ничего общего с Россией — они убили моих близких и ранили мою семью", — пояснила она.

Теперь София планирует сдать новый экзамен по украинскому языку, как только он станет доступен.

Украинская община на протяжении многих лет добивалась введения экзамена

Введение украинского GCSE стало результатом длительной кампании украинского правительства и общественных организаций в Великобритании. Одной из тех, кто последовательно добивался появления экзамена, стала Инна Григорович — руководительница фонда St Mary's Trust. Она поднимает этот вопрос еще с 2014 года, после оккупации Крыма Россией.

Комментируя решение британских властей, Григорович сказала: "До сих пор трудно осознать, что нам больше не нужно за это бороться".

В то же время она уже планирует следующий шаг — добиться введения экзамена по украинскому языку для старшей школы, известного как A-level. На это Джорджия Гулд отметила, что в настоящее время правительство сосредоточено на запуске GCSE и сначала хочет оценить результаты этой программы.

Что говорят в правительстве Украины

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко поблагодарил британское правительство за решение ввести отдельную квалификацию по украинскому языку.

По его словам, это важный шаг, которого украинская община в Великобритании ждала в течение длительного времени.

"Мы приветствуем следующий шаг правительства Великобритании, который предоставит украинским детям реальный выбор в вопросах образования, уважая при этом их идентичность", — заявил Бутенко.

В британском правительстве также подчеркнули, что новый экзамен должен помочь украинским детям сохранить связь с родным языком, культурой и историей, а полученная квалификация откроет возможности для дальнейшего обучения и трудоустройства.

Таким образом, с сентября 2028 года украинские школьники в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии смогут выбирать украинский язык в качестве полноценного предмета для сдачи экзамена GCSE. Это решение призвано устранить ситуацию, когда из-за отсутствия экзамена по родному языку детям предлагали альтернативу в виде русского языка.

Напомним, в прошлом году выпускной в Тернопольской области неожиданно оказался в центре языкового скандала из-за нескольких русских слов в песне Монатика "Родителям". Видео танца выпускников разлетелось по сети, а местные власти отреагировали служебным расследованием и приняли решение относительно использования русского языка в публичном пространстве.

Кроме того, Фокус писал, что в мае 2026 года Елена Ивановская высказалась о неврологических последствиях воздействия русского языка на украинцев.