Британія вибачилася перед дітьми-біженцями з України: до чого тут російська мова і що зміниться

Раніше українських підлітків у Британії ставили перед болісним вибором — складати іспит із мови країни-агресора або відмовитися від мовного сертифіката, але тепер цю ситуацію змінять.

Уряд Великої Британії офіційно визнав проблему, з якою зіткнулися тисячі українських дітей-біженців після початку повномасштабної війни. Через відсутність у британській освітній системі іспиту GCSE з української мови школярів підштовхували вивчати російську та складати випускні іспити саме з неї. Тепер британська влада перепросила за цю ситуацію та виділила 340 тисяч фунтів стерлінгів на створення окремого іспиту GCSE з української мови, який дозволить школярам підтверджувати знання рідної мови та отримувати офіційну освітню кваліфікацію.

Про це 4 листопада повідомила британська газета The Guardian.

Видео дня

Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році тисячі українських родин знайшли прихисток у Великій Британії. Багато дітей через це продовжили навчання в місцевих школах і коледжах, де мали можливість складати випускні іспити GCSE з іноземних мов.

От тільки у британській системі освіти не було окремої кваліфікації з української мови. Натомість школам була доступна російська, тому деяким українським учням радили обирати саме її, адже діти могли розуміти або знати її.

Для багатьох українців така пропозиція була неприйнятною. Діти залишили свої домівки через російську агресію, а в окремих випадках війна безпосередньо торкнулася їхніх родин. Тому необхідність вивчати мову держави-агресора викликала обурення та ставала додатковим психологічним навантаженням.

Ще у 2024 році Міністерство освіти України звертало увагу британської влади на цю проблему. У листі до британського Департаменту освіти українське відомство заявляло:

"Ми глибоко занепокоєні тим, що через відсутність українського GCSE багатьох українських дітей працівники шкіл підштовхують до складання GCSE з російської мови".

Українська сторона наполягала, що діти повинні мати можливість складати іспити рідною мовою, а не обирати російську лише через відсутність альтернативи.

Британська міністерка перепросила перед українськими учнями

Під час оголошення про запровадження нового іспиту міністерка шкільних стандартів Джорджія Ґулд визнала, що українські школярі опинилися в несправедливій ситуації.

"Багатьох учнів підштовхували до того, щоб вони складали іспит із російської. Мені справді прикро, що вони опинилися в такому становищі. Надзвичайно важливо, щоб вони мали доступ до GCSE з української мови", — заявила вона.

За словами Ґулд, запровадження українського іспиту було одним із запитів українського уряду, громадських організацій та самих молодих людей.

"Ми справді пишаємося тим, що можемо це зробити, і пишаємося партнерством з урядом України", — додала міністерка.

Вона також наголосила, що підтримка України з боку Великої Британії стосується не лише військової допомоги, а й збереження української культури та мови.

Зазначимо, що за даними The Guardian, у Великій Британії перебувають понад 30 тисяч українських дітей, які залишили домівки через російське вторгнення. Саме для них питання можливості вивчати й офіційно підтверджувати знання рідної мови стало особливо актуальним.

Коли українські діти зможуть складати іспит GCSE

Таким чином, після тривалих звернень українського уряду та громадських організацій британська влада погодилася запровадити окрему кваліфікацію GCSE з української мови.

Її розробкою займатиметься британська екзаменаційна організація AQA і на це Міністерство освіти Великої Британії вже виділило грант у розмірі 340 тисяч фунтів стерлінгів ( це приблизно 450 тисяч доларів США за орієнтовним курсом).

Новий іспит планують зробити доступним для школярів Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Викладання за новою програмою має розпочатися у вересні 2028 року, а перші іспити відбудуться у 2029 році.

Важливо, що складати їх зможуть не лише українські діти, а й усі охочі школярі.

Програма передбачатиме перевірку чотирьох основних мовних навичок:

аудіювання;

усного мовлення;

читання;

письма.

Також під час оцінювання враховуватимуть культурний та історичний контекст української мови.

GCSE — це британська кваліфікація загальної середньої освіти, яку учні зазвичай отримують після складання іспитів наприкінці обов'язкового шкільного навчання. Результати впливають на подальший освітній шлях, зокрема вступ до коледжів та вибір навчальних програм.

Історія українських дітей, які відмовилися від російської

Одним із тих, хто особисто зіткнувся з цією проблемою, став 20-річний Віталій Андроник. У 15 років, після переїзду до Великої Британії через російське вторгнення, він розповідав, що його підштовхували до складання іспиту з російської мови.

Під час візиту Джорджії Ґулд до української школи в західному Лондоні міністерка зустрілася з хлопцем і особисто перепросила перед ним.

Андроник привітав рішення британської влади, хоча для нього самого нова можливість уже не матиме практичного значення.

"Для мене вже запізно, але я хочу, щоб майбутні покоління біженців могли вивчати українську. Це визнання тієї травми, через яку ми пройшли. Чудово чути, що в майбутньому дітям тут не доведеться складати іспит з російської", — сказав він.

Інша українська школярка, 16-річна Софія Чонка, яка переїхала до Лондона із Закарпаття у 2024 році, розповіла, що їй також пропонували вивчати російську в дев'ятому класі. Дівчина відмовилася.

"Я не хотіла мати нічого спільного з Росією — вони вбили моїх людей і поранили мою родину", — пояснила вона.

Тепер Софія планує скласти новий іспит з української, щойно він стане доступним.

Українська громада домагалася створення іспиту роками

Запровадження українського GCSE стало результатом тривалої кампанії українського уряду та громадських організацій у Великій Британії. Однією з тих, хто послідовно домагався появи іспиту, стала Інна Григорович — керівниця фонду St Mary's Trust. Вона порушує це питання ще з 2014 року, після окупації Росією Криму.

Коментуючи рішення британської влади, Григорович сказала: "Досі важко усвідомити, що нам більше не потрібно за це боротися".

Водночас вона вже планує наступний крок — домогтися запровадження іспиту з української мови для старшої школи, відомого як A-level. На це Джорджія Ґулд зазначила, що наразі уряд зосереджений на запуску GCSE і спочатку хоче оцінити результати цієї програми.

Що кажуть в уряді України

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко подякував британському уряду за рішення створити окрему кваліфікацію з української мови.

За його словами, це важливий крок, на який українська громада у Великій Британії чекала тривалий час.

"Ми вітаємо наступний крок уряду Великої Британії, який дасть українським дітям справжній вибір у навчанні, водночас поважаючи їхню ідентичність", — заявив Бутенко.

У британському уряді також наголосили, що новий іспит має допомогти українським дітям зберегти зв'язок із рідною мовою, культурою та історією, а отримана кваліфікація відкриватиме можливості для подальшого навчання і працевлаштування.

Отже, з вересня 2028 року українські школярі в Англії, Уельсі та Північній Ірландії зможуть обирати українську як повноцінний предмет для складання GCSE. Це рішення має усунути ситуацію, коли через відсутність іспиту з рідної мови дітям пропонували альтернативу у вигляді російської.

Нагадаємо, минулого року випускний в Тернопільській області несподівано опинився в центрі мовного скандалу через кілька російських слів у пісні Монатика "Батькам". Відео танцю випускників розлетілося мережею, а місцева влада відреагувала службовим розслідуванням і рішенням щодо російської мови в публічному просторі.

Також Фокус писав, що у травні 2026 року Олена Івановська висловилась про нейрологічні наслідки впливу російської мови на українців.