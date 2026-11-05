Угроза для Карпат и пощечина от ЕС: как строительство на Руне испортило отчет Еврокомиссии

Еврокомиссия в этом году оценила прогресс Украины в сфере окружающей среды и изменения климата лишь как "определенный", хотя год назад он был "хорошим". Одним из факторов в отчете названо присоединение Министерства окружающей среды к Минэкономики, что ослабило административный потенциал.

Брюссель понизил оценку прогресса Украины в сфере окружающей среды и изменения климата: в прошлом году речь шла о "хорошем" прогрессе, теперь — лишь о "некотором". Уровень подготовки по этому разделу не изменился. Отчет Еврокомиссия опубликовала 4 ноября в рамках пакета по расширению ЕС.

По оценке Комиссии, административный потенциал в сфере охраны окружающей среды по-прежнему остается ослабленным. Дополнительным фактором, повлиявшим на это, стало присоединение Министерства охраны окружающей среды к Министерству экономики. Брюссель рекомендует четко определить полномочия ответственных органов, обеспечить достаточный штат и профессиональную экспертизу, а также принять закон об экологическом контроле. Коррупционные риски названы высокими, прежде всего в сфере землепользования и лесного хозяйства.

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Общественные организации призывают правительство восстановить отдельное Министерство охраны окружающей среды и создать агентство по сохранению биоразнообразия. Представитель общественной организации "Терен" Петр Тестов считает, что даже прошлогодняя оценка завышена.

"Обычно весьма дипломатичная Еврокомиссия на этот раз прямо указала, что снижение приоритетности охраны окружающей среды и объединение Минприроды с Минэкономики замедлили внедрение европейского природоохранного законодательства. Мы неоднократно предупреждали правительство об этом, но там, похоже, решили, что десятки европейских директив и регламентов будут внедрены сами по себе. Без решительных шагов по укреплению природоохранного блока я не вижу, как до конца 2027 года можно принять все законы и постановления, которые пообещало правительство. При нынешних темпах даже утвержденный план, предусматривающий принятие экологических законов вплоть до 2036 года, уже не выглядит реалистичным", – заявил он.

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Комиссия также выразила обеспокоенность в связи со строительством на природоохранных территориях и участках, не имеющих охраняемого статуса. Экологи связывают это с полониной Руна, где построили ветроэлектростанцию, а под угрозой уничтожения оказались краснокнижные виды. По словам Тестова, полонина входит в предлагаемую территорию Изумрудной сети "Полонинский хребет".

Председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив обращает внимание на то, что проект нельзя разбивать на части, чтобы избежать оценки воздействия на окружающую среду, поэтому в Карпатах необходимо оценивать не только ветряные турбины, но и дороги, и линии электропередач. Законопроекта о защите высокогорья, по ее словам, до сих пор нет, хотя полгода назад этого требовали более 26 тысяч украинцев. Во время выезда на Руну 3 ноября инспекторы, как сообщила Украинская природоохранная группа, краснокнижных растений не обнаружили и объяснили это завершением вегетационного периода; экологи с этим не согласны, поскольку часть зафиксированных ими видов — вечнозеленые.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена уже в начале 2027 года включить коммерческие спутниковые мощности в программу Govsatcom. Таким образом планируется восполнить пробел к 2029 году, когда на полную мощность начнет работать европейская группировка IRIS².

Также сообщалось, что Украина получила от Еврокомиссии 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента кредитной программы Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на закупку средств ПВО, дронов, ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и боеприпасов.