Вместо стационара — съемки кулинарного шоу "МастерШеф": офицеру ВСУ объявили подозрение

Старший лейтенант ВСУ, которая официально находилась в военно-медицинском учреждении, на самом деле большую часть этого времени провела вне больницы и даже снималась в кулинарном телешоу. По версии ГБР, ей начислили около 250 тысяч гривен за месяцы, когда она не исполняла служебные обязанности.

Подозрение старшему лейтенанту Вооруженных сил было предъявлено в Государственном бюро расследований. По версии следствия, вместо стационарного лечения она участвовала в съемках телевизионного шоу "МастерШеф". Незаконных выплат ей за это время начислили около 250 тысяч гривен.

"В течение нескольких месяцев она не исполняла служебные обязанности, но продолжала получать денежное довольствие. С апреля по август 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы. Женщина находилась в Киеве, Харькове и в Одесской области, занималась своими делами и даже участвовала в съемках популярного кулинарного проекта "МастерШеф", – сообщили в ГБР.

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В воинской части были уверены, что офицер проходит лечение, поэтому продолжали начислять ей причитающиеся выплаты — в общей сложности почти четверть миллиона гривен.

Следователи выясняют, причастны ли к этой махинации другие люди. В частности, в ГБР устанавливают, помогали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформить документы о стационарном лечении пациентки, которой в больнице фактически не было.

Военнослужащей было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409) и мошенничество в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190). Речь идет именно о подозрении – приговора суда по делу нет, а имя женщины в ГБР не называли.

О ком, вероятно, идет речь

Имя военнослужащей в ГБР не разгласили. Однако, по информации NV.News, речь идет о Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона "МастерШефа", которая ведет кулинарную страницу в социальных сетях. Официального подтверждения от Бюро нет.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в связи со столкновениями возле дома в Петропавловской Борщаговке. В этом здании временно содержались военнослужащие Нацгвардии, вернувшиеся после самовольного оставления части.

Также сообщалось, что сотрудники ГБР раскрыли схему растраты миллиона гривен при закупках для центра ГСЧС в Одессе: вместо лечебной грязи для реабилитации туда поставляли обычную грязь.