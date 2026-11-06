Замість стаціонару – зйомки кулінарного шоу "МастерШеф": офіцерці ЗСУ оголосили підозру

Старша лейтенантка ЗСУ, яка офіційно лежала у військово-медичному закладі, насправді більшу частину цього часу провела поза лікарнею й навіть знімалася в кулінарному телешоу. За версією ДБР, їй нарахували близько 250 тисяч гривень за місяці, коли вона не виконувала обов'язків.

Підозру старшій лейтенантці Збройних сил оголосили в Державному бюро розслідувань. За версією слідства, замість стаціонарного лікування вона брала участь у зйомках телевізійного шоу "МастерШеф". Незаконних виплат їй за цей час нарахували близько 250 тисяч гривень.

"Упродовж кількох місяців вона не виконувала службових обов'язків, але продовжувала отримувати грошове забезпечення. З квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею. Жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту "МастерШеф", – повідомили в ДБР.

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У військовій частині були переконані, що офіцерка проходить лікування, тож продовжували нараховувати їй належні виплати – разом майже чверть мільйона гривень.

Слідчі з'ясовують, чи причетні до оборудки інші люди. Зокрема, в ДБР встановлюють, чи допомагали посадовці військово-медичного закладу оформити документи про стаціонарне лікування пацієнтки, якої в лікарні фактично не було.

Військовослужбовиці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409) та шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190). Ідеться саме про підозру – вироку суду у справі немає, а імені жінки в ДБР не називали.

Про кого ймовірно йде мова

Імені військовослужбовиці в ДБР не розкрили. Однак, за інформацією NV.News, ідеться про Вікторію Кузнєцову – учасницю 16-го сезону "МастерШефа", яка веде кулінарну сторінку в соцмережах. Офіційного підтвердження від Бюро немає.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень через сутички біля будинку в Петропавлівській Борщагівці. У тій будівлі тимчасово утримували військовослужбовців Нацгвардії, які повернулися після самовільного залишення частини.

Також повідомлялося, що працівники ДБР викрили схему розтрати мільйона гривень на закупівлях для центру ДСНС в Одесі: замість лікувальної грязі для реабілітації туди постачали звичайну багнюку.