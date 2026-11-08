Услышал крики с моря и бросился спасать: в Одессе депутат вытащил из воды 27-летнего мужчину (видео)

Депутат Одесского городского совета и председатель фракции "Европейская Солидарность" Алексей Потапский спас 27-летнего мужчину, который оказался в воде в районе Аркадии. Инцидент произошел около 01:30 ночи.

Ночью депутат вместе с семьёй гостил у друзей и остался у них на ночь из-за комендантского часа. Около половины второго ночи его разбудила 18-летняя дочь, которая услышала со стороны моря крики о помощи: "Спасите, помогите", "Тону", "Хочу жить", сообщает местное издание "Думская".

Депутат вместе с дочерью оделся, взял 25-метровый удлинитель и побежал к морю. На пирсе возле ротонды он услышал тонущего мужчину. Потапский вышел на волнолом, бросил ему кабель и вытащил на пирс.

На улице в это время было около +1 °C. Депутат укрыл спасенного своей курткой, а дочь принесла специальное термоодеяло.

По словам Потапского, мужчина был сильно пьян и пытался подняться, из-за чего его приходилось удерживать, чтобы он снова не упал в воду.

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Впоследствии на место прибыли медики и полицейские. Они помогли вытащить спасенного из волнореза.

Депутат особо отметил роль дочери в спасении отца. Девушка светила фонариком, общалась с полицией, встречала сотрудников правоохранительных органов и медиков, а также приносила одеяла.

"Мне очень помогла дочь. Если бы она не услышала его крик… Она светила фонариком, разговаривала с полицией, встречала их и медиков, носила пледы. Без дочери я бы всё это сам не сделал", — рассказал Потапский.

Спасённым оказался 27-летний житель Николаева. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 10 с общим переохлаждением. Однако мужчина отказался от госпитализации, после чего его забрали родственники.

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