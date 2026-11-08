Почув крики з моря і кинувся рятувати: в Одесі депутат витягнув із води 27-річного чоловіка (відео)

Депутат Одеської міської ради та голова фракції «Європейська Солідарність» Олексій Потапський урятував 27-річного чоловіка, який опинився у воді в районі Аркадії. Інцидент стався близько 01:30 ночі.

Вночі депутат разом із родиною гостював у друзів і залишився в них ночувати через комендантську годину. Близько половини другої ночі його розбудила 18-річна донька, яка почула з боку моря крики про допомогу: "Рятуйте, допоможіть", "Тону", "Хочу жити", повідомляє місцеве видання "Думська".

Депутат разом із донькою одягнувся, взяв 25-метровий подовжувач і побіг до моря. На пірсі біля ротонди він почув чоловіка, який тонув. Потапський вийшов на хвилеріз, кинув йому кабель і витягнув на пірс.

На вулиці в цей час було близько +1°C. Депутат накрив врятованого своєю курткою, а донька принесла спеціальну термоковдру.

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За словами Потапського, чоловік був сильно п'яний і намагався підвестися, через що його доводилося утримувати, аби він знову не впав у воду.

Згодом на місце прибули медики та поліцейські. Вони допомогли вивести врятованого з хвилеріза.

Депутат окремо відзначив роль доньки в порятунку чоловіка. Дівчина світила ліхтариком, спілкувалася з поліцією, зустрічала правоохоронців і медиків та приносила ковдри.

"Мені дуже допомогла донька. Якби вона не почула його крик… Вона світила ліхтарем, розмовляла з поліцією, зустрічала їх і медиків, носила пледи. Без доньки я б усе це сам не зробив", — розповів Потапський.

Врятованим виявився 27-річний житель Миколаєва. Бригада швидкої допомоги доправила його до міської лікарні №10 із загальним переохолодженням. Однак чоловік відмовився від госпіталізації, після чого його забрали родичі.

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