Прогноз погоды на неделю: в каких областях Украины будут дожди, а где светит солнце

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября предполагает облачность во всех областях и дневную температуру воздуха не выше 10 градусов тепла. При этом ночью возможно понижение температуры до нуля и 3 градусов мороза. Какую погоду на неделю прогнозируют синоптики?

В начале недели, 9 ноября, в западных областях Украины установится солнечная погода, как показывают данные "Укргидрометцентра". В Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях — в течение дня ясно, без облаков и осадков. Между тем в остальных регионах — в центре, на востоке, юге и севере — будет облачно, но дождей не ожидается.

Погода в Украине на 9 октября

Каков прогноз "Укргидрометцентра" на 9 октября в целом по Украине:

температура воздуха — ночью 2–3 градуса мороза, днём 3–6 градусов тепла;

без осадков, облачность с прояснениями;

скорость ветра — до 8 м/с.

Погода в различных регионах Украины:

Видео дня

западные области — температура воздуха днём от 3 до 6 градусов тепла, ясно, солнечно, только в Закарпатье местами облачно, без осадков;

— температура воздуха днём от 3 до 6 градусов тепла, ясно, солнечно, только в Закарпатье местами облачно, без осадков; восточные, центральные, северные и южные области — температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла, облачно, без осадков.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 9 октября Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на неделю

Метеорологи "Укргидрометцентра" опубликовали инфографику с прогнозом погоды на неделю;

10 ноября — на Волыни и в Ровненской области солнечная погода, в остальных областях — облачно с прояснениями, только в Чернигове и Сумах — облачно без солнца. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём 4–7 градусов тепла. Дождей не ожидается;

— на Волыни и в Ровненской области солнечная погода, в остальных областях — облачно с прояснениями, только в Чернигове и Сумах — облачно без солнца. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём 4–7 градусов тепла. Дождей не ожидается; 11 ноября — облачность во всех областях, солнце будет пробиваться сквозь облака в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Температура воздуха ночью 1–3 градуса тепла, днем от 0 до 3 градусов тепла, а на юге — до 7–9 градусов тепла. Также начнутся дожди в областях в центре, на севере, юге и востоке: дождевая полоса от Киева до Херсонской области (сильные осадки), а в Житомирской и Винницкой областях — умеренные;

— облачность во всех областях, солнце будет пробиваться сквозь облака в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Температура воздуха ночью 1–3 градуса тепла, днем от 0 до 3 градусов тепла, а на юге — до 7–9 градусов тепла. Также начнутся дожди в областях в центре, на севере, юге и востоке: дождевая полоса от Киева до Херсонской области (сильные осадки), а в Житомирской и Винницкой областях — умеренные; 12 ноября — облачность с прояснениями на всей территории Украины, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов тепла, днём 6–8 градусов тепла, местами 10–12 градусов тепла (Черновицкая область);

— облачность с прояснениями на всей территории Украины, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов тепла, днём 6–8 градусов тепла, местами 10–12 градусов тепла (Черновицкая область); 13 ноября — снова облачность во всех областях, а на западе (Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород) добавятся дожди, на востоке (Донецк, Луганск), на юге (Херсон). Температура воздуха — 8–10 градусов тепла ночью и 15–17 градусов тепла днём;

— снова облачность во всех областях, а на западе (Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород) добавятся дожди, на востоке (Донецк, Луганск), на юге (Херсон). Температура воздуха — 8–10 градусов тепла ночью и 15–17 градусов тепла днём; 14 ноября (суббота) — дожди охватят всю территорию Украины, местами — сильные дожди (на западе), местами — умеренные. Температура воздуха — 3–5 градусов тепла ночью, 4–6 градусов тепла днём.

— дожди охватят всю территорию Украины, местами — сильные дожди (на западе), местами — умеренные. Температура воздуха — 3–5 градусов тепла ночью, 4–6 градусов тепла днём. 15 ноября (воскресенье) — пока прогноза нет.

Отметим, что 6 ноября в Киевской области выпал первый снег, как показали видео из сети. Жители Бориспольского района и Киева опубликовали кадры снегопада, который покрыл асфальт слоем в 1–2 см.

Напоминаем, что в октябре на метеорологическом аналитическом портале Copernicus была опубликована инфографика с прогнозом на осень и зиму в мире и в Украине.