Прогноз погоди на тиждень: в яких областях Україна дощитиме, а де світитиме сонце

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада показує хмарність в усіх областях та температуру повітря вдень не вище 10 градусів тепла. Водночас вночі можливе зниження температури до нуля та 3 градусів морозу. Яку погоду на тиждень прогнозують синоптики?

На початку тижня, 9 листопада, сонячна погода встановиться у західних областях України, показали дані "Укргідрометцентру". У Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях — протягом дня ясно, без хмар та опадів. Тим часом у решті регіонів, у центрі, на сході, півдні та півночі, — хмарність, і також дощів не очікують.

Погода в Україні на 9 жовтня

Який прогноз "Укргідрометцентру" на 9 жовтня в цілому по Україні:

температура повітря — вночі 2-3 градуси морозу, вдень 3-6 градусів тепла;

без опадів, хмарність з прояснення;

швидкість вітру — до 8 м/с.

Погода в різних регіонах України:

Видео дня

західні області — температура повітря вдень від 3 до 6 градусів тепла, ясно, сонячно, лише на Закарпатті місцями хмарно, без опадів;

— температура повітря вдень від 3 до 6 градусів тепла, ясно, сонячно, лише на Закарпатті місцями хмарно, без опадів; східні, центральні, північні та південні області — температура повітря від 3 до 7 градусів тепла, хмарність, без опадів.

Погода в Україні — прогноз Укргідрометцентру на 9 жовтня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Метеорологи "Укргідрометцентру" опублікували інфографіку з прогнозом погоди на тиждень;

10 листопада — на Волині та у Рівненській області сонячна погода, у решті областей — хмарно з проясненням, лише у Чернігові та Сумах — хмарно без сонця. Температура повітря вночі від 0 до -2 градусів, вдень 4-7 градусів тепла. Дощів не передбачається;

— на Волині та у Рівненській області сонячна погода, у решті областей — хмарно з проясненням, лише у Чернігові та Сумах — хмарно без сонця. Температура повітря вночі від 0 до -2 градусів, вдень 4-7 градусів тепла. Дощів не передбачається; 11 листопада — хмарність в усіх областях, сонце пробиватиметься крізь хмари на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень від до 0 до 3 тепла, а на півдні — до 7-9 тепла. Також почне дощити в областях в центрі, на півночі, півдні та на сході: дощова смуга від Києва до Херсонщини (сильні опади), а на Житомирщині та на Вінниччині — помірні;

— хмарність в усіх областях, сонце пробиватиметься крізь хмари на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень від до 0 до 3 тепла, а на півдні — до 7-9 тепла. Також почне дощити в областях в центрі, на півночі, півдні та на сході: дощова смуга від Києва до Херсонщини (сильні опади), а на Житомирщині та на Вінниччині — помірні; 12 листопада — хмарність з проясненням на усі території України, без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 3 тепла, вдень 6-8 тепла, місцями 10-12 тепла (Чернівецька область);

— хмарність з проясненням на усі території України, без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 3 тепла, вдень 6-8 тепла, місцями 10-12 тепла (Чернівецька область); 13 листопада — знов хмарність в усіх областях, і додають дощі на заході (Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород), на сході (Донецьк, Луганськ), на півдні (Херсон). Температура повітря — 8-10 градусів тепла вночі та 15-17 градусів тепла вдень;

— знов хмарність в усіх областях, і додають дощі на заході (Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород), на сході (Донецьк, Луганськ), на півдні (Херсон). Температура повітря — 8-10 градусів тепла вночі та 15-17 градусів тепла вдень; 14 листопада (субота) — дощі поширяться на всю територію України, місцями — сильні дощі (на заході), місцями — помірні. Температура повітря — 3-5 градусів тепла вночі, 4-6 градусів тепла вдень.

— дощі поширяться на всю територію України, місцями — сильні дощі (на заході), місцями — помірні. Температура повітря — 3-5 градусів тепла вночі, 4-6 градусів тепла вдень. 15 листопада (неділя) — поки що прогнозу немає.

Зазначимо, 6 листопада у Київській області випав перший сніг, показали відео з мережі. Жителі Бориспільського району та Києва опублікували кадри зі снігопадом, який засипав асфальт шаром в 1-2 см.

Нагадуємо, у жовтні на метеорологічному аналітичному порталі Copernicus опублікували інфографіку з прогнозом на осінь та зиму у світі в Україні.