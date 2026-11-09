Олешкам хотят присвоить звание "Город-герой Украины": продолжается сбор подписей

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию с просьбой присвоить Олешкам в Херсонской области почетную награду "Город-герой Украины". Инициаторы обращения подчеркивают сопротивление местных жителей российской оккупации и их помощь во время затопления города после подрыва Каховской ГЭС.

Петиция № 22/271752-эп была обнародована 6 ноября 2026 года.

Её автор — Василий Костин. В обращении к президенту Украины содержится просьба отметить мужество жителей Олешек, которые с самого начала полномасштабного вторжения продолжают сопротивляться российским оккупантам.

Автор петиции упоминает массовые мирные акции протеста, которые проходили в городе в начале оккупации. Тогда тысячи жителей выходили на улицы с украинскими флагами, блокировали движение российской военной техники и пели государственный гимн перед вооружёнными оккупантами.

После подавления открытых протестов, по словам инициатора обращения, в Олешках начало действовать партизанское движение. Местные жители передавали Силам обороны Украины информацию о расположении российской техники, складов боеприпасов и личного состава оккупантов.

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Отдельно в петиции отмечаются события июня 2023 года, когда после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС Олешки оказались среди наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов. Автор обращения утверждает, что оккупационные власти препятствовали эвакуации и спасательным операциям.

В это время местные жители самостоятельно оказывали помощь пострадавшим: на лодках спасали людей, делились едой и медикаментами и обустраивали убежища в уцелевших зданиях.

В обращении также отмечается, что Олешки по-прежнему находятся под российской оккупацией, а их жители страдают от гуманитарного кризиса, похищений людей, террора и обстрелов.

Инициаторы петиции считают, что присвоение городу звания "Город-герой Украины" станет признанием подвига его жителей и знаком поддержки для украинцев, оставшихся на оккупированном левобережье Херсонской области.

Ранее стало известно, что жители Олешок могли самостоятельно решить, уезжать ли в Украину или в Россию. Тем, кто решил остаться в городе, оказали гуманитарную помощь на месте.

Также Фокус сообщал, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению Херсонской области. По договоренности украинского и российского омбудсменов в регионе планируется проводить новые гуманитарные миссии, координацию которых должна обеспечить первая леди США Мелания Трамп.