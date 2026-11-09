Олешкам хочуть присвоїти звання "Місто-герой України": триває збір підписів

На сайті президента України зареєстрували петицію з проханням присвоїти Олешкам Херсонської області почесну відзнаку "Місто-герой України". Ініціатори звернення наголошують на спротиві місцевих жителів російській окупації та їхній допомозі під час затоплення міста після підриву Каховської ГЕС.

Петицію №22/271752-еп оприлюднили 6 листопада 2026 року.

Її автор — Василь Костін. У зверненні до президента України просять відзначити мужність жителів Олешок, які від початку повномасштабного вторгнення продовжують чинити опір російським окупантам.

Автор петиції згадує масові мирні акції протесту, які відбувалися в місті на початку окупації. Тоді тисячі мешканців виходили на вулиці з українськими прапорами, блокували рух російської військової техніки та співали державний гімн перед озброєними окупантами.

Після придушення відкритих протестів, за словами ініціатора звернення, в Олешках почав діяти партизанський рух. Місцеві жителі передавали Силам оборони України інформацію про розташування російської техніки, складів боєприпасів та особового складу окупантів.

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Окремо в петиції наголошують на подіях червня 2023 року, коли після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС Олешки опинилися серед найбільш постраждалих від повені населених пунктів. Автор звернення стверджує, що окупаційна влада перешкоджала евакуації та рятувальним операціям.

У цей час місцеві жителі самостійно допомагали постраждалим: на човнах рятували людей, ділилися їжею та медикаментами й облаштовували притулки у вцілілих будівлях.

У зверненні також зазначається, що Олешки продовжують перебувати під російською окупацією, а їхні жителі потерпають від гуманітарної кризи, викрадень людей, терору та обстрілів.

Ініціатори петиції вважають, що присвоєння місту звання "Місто-герой України" стане визнанням подвигу його жителів і знаком підтримки для українців, які залишаються на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Раніше стало відомо, що жителі Олешок мали можливість самостійно обрати, чи виїжджати до України або Росії. Тим, хто вирішив залишитися в місті, надали гуманітарну допомогу на місці.

Також Фокус повідомляв, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільному населенню Херсонщини. За домовленістю українського та російського омбудсманів, у регіоні планують проводити нові гуманітарні місії, координацію яких має забезпечити перша леді США Меланія Трамп.