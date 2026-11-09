Реформа старшей школы: что изменится для десятиклассников с 2027 года

Украинские старшеклассники получат больше времени на предметы, соответствующие их интересам и планам на будущее. Реформу профильной школы, которую с сентября тестируют 150 лицеев, в 2027 году планируют распространить на более чем две тысячи учебных заведений по всей стране.

Подход к обучению в старших классах в Украине меняется: приоритет отдается предметам, соответствующим интересам самих школьников. О деталях новой модели сообщает Министерство образования и науки.

Обязательные предметы никуда не исчезнут, однако времени на курсы по собственному выбору станет больше. Десятый класс фактически превращается в период проб: ученики смогут попробовать разные профили обучения. А уже в 11 и 12 классах выбранные предметы будут изучаться углубленно.

Увеличится и количество практических занятий. На уроках естественных наук, например, школьники будут самостоятельно формулировать гипотезы, проводить эксперименты, анализировать результаты и делать выводы.

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Меняется и подход к оценкам: учитель будет обращать внимание не только на правильность ответа, но и на то, каким путём ученик к нему пришёл — смог ли он проверить свои предположения и исправить собственные ошибки.

Для практического обучения школы получают современные лаборатории и STEM-пространства. Проект "Modern Learning Spaces" охватил 250 учебных заведений в 22 областях.

Как именно обустроить помещения, какая мебель и оборудование необходимы для исследований, определяют сами школьные команды — при поддержке специалистов. Параллельно учебные заведения получают помощь в организации учебного пространства с учетом собственных образовательных потребностей.

Пилотный проект стартовал в сентябре этого года: новую модель тестируют 150 академических лицеев, и именно их опыт должен лечь в основу внедрения профильной старшей школы на национальном уровне. В 2027 году реформу планируют распространить на более чем две тысячи академических лицеев по всей Украине.

Учителям на период перехода обещают методическую поддержку и обучение — чтобы они могли освоить новые программы и форматы работы.

Ранее сообщалось, что новые правила Кабмина относительно школьных укрытий вызвали дискуссию о доступе жителей к убежищам: придется ли покидать укрытие во время тревоги, если начались уроки. Что именно изменилось и почему решение правительства подвергается критике, выяснял Фокус.

Также сообщалось, что Кабинет министров утвердил новые правила использования укрытий в учебных заведениях — они должны обеспечить безопасность детей во время воздушных тревог.