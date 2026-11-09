Реформа старшої школи: що зміниться для десятикласників з 2027 року

Більше часу на предмети, які відповідають власним інтересам і планам на майбутнє, отримають українські старшокласники. Реформу профільної школи, яку з вересня тестують 150 ліцеїв, у 2027 році планують поширити на понад дві тисячі закладів освіти по всій країні.

Підхід до навчання у старших класах в Україні змінюють: пріоритет віддають предметам, які відповідають інтересам самих школярів. Про деталі нової моделі пише Міністерство освіти і науки.

Обовʼязкові предмети нікуди не зникнуть, однак часу на курси за власним вибором стане більше. Десятий клас фактично перетворюється на період проб: учні зможуть спробувати різні профілі навчання. А вже в 11 і 12 класах обрані предмети вивчатимуть поглиблено.

Побільшає й практики. На природничих дисциплінах, наприклад, школярі самостійно формулюватимуть гіпотези, проводитимуть експерименти, аналізуватимуть результати та робитимуть висновки.

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Змінюється й підхід до оцінок: учитель дивитиметься не лише на правильність відповіді, а й на те, яким шляхом учень до неї дійшов – чи зміг перевірити припущення та виправити власні помилки.

Для практичного навчання школи отримують сучасні лабораторії та STEM-простори. Проєкт Modern Learning Spaces охопив 250 закладів освіти у 22 областях.

Як саме облаштувати приміщення, які потрібні меблі та обладнання для досліджень, визначають самі шкільні команди – за підтримки фахівців. Паралельно заклади отримують допомогу в організації навчального простору під власні освітні потреби.

Пілот стартував у вересні цього року: нову модель тестують 150 академічних ліцеїв, і саме їхній досвід має лягти в основу національного впровадження профільної старшої школи. У 2027 році реформу планують поширити на понад дві тисячі академічних ліцеїв по всій Україні.

Учителям на час переходу обіцяють методичну підтримку та навчання – щоб опанувати нові програми й формати роботи.

Раніше повідомлялося, що нові правила Кабміну щодо шкільних укриттів спричинили дискусію про доступ мешканців до сховищ: чи доведеться залишати укриття посеред тривоги, якщо почалися уроки. Що саме змінилося й чому рішення уряду критикують, зʼясовував "Фокус".

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив нові правила використання укриттів у навчальних закладах – вони мають гарантувати безпеку дітей під час повітряних тривог.