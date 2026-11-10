Погибли полицейская и военный: во Львове будут судить женщину, обвиняемую в совершении теракта

Следствием установлено, что в ночь на 22 февраля этого года в центре Львова прогремели два взрыва, к которым была причастна обвиняемая. В результате погибли два человека: 23-летняя полицейская и 31-летний военнослужащий, скончавшийся в больнице.

"Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летней женщины за совершение теракта", — сообщила прокуратура Львовской области.

Согласно данным прокуратуры, женщина сознательно согласилась с предложением в Telegram изготовить взрывные устройства и установить их в указанном месте. Для этого она приехала во Львов, сняла жилье неподалеку от запланированного места теракта и приобрела все необходимые компоненты. Пользуясь предоставленными куратором инструкциями, женщина изготовила два самодельных взрывных устройства (СВП).

Накануне теракта, около 23:30, говорится в сообщении прокуратуры, обвиняемая спрятала СВП в мусорниках по ул. Данилишина, 20 (одна из этих помойок женщина предварительно приобрела и установила сама). Взрывчатка находилась в металлических кастрюлях, а внутри для поражения максимального количества людей были добавлены металлические гайки.

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В прокуратуре отмечают, что чтобы "заказчик" мог в режиме реального времени наблюдать за местом происшествия и убедиться в выполнении задания, обвиняемая оставила в окне арендованной квартиры мобильный телефон, осуществлявший видеотрансляцию. После установки взрывных устройств обвиняемая сбежала из Львова на такси.

Впоследствии, по данным следствия, около 00:30 на линию "102" поступил ложный звонок из Харьковской области о якобы проникновении в магазин рядом с местом, где была заложена взрывчатка. Когда по вызову прибыл экипаж патрульной полиции, раздался первый взрыв, а по прибытии второго наряда — еще один.

В тот же день правоохранители установили личность причастного и задержали его в Старом Самборе.

"В результате теракта погибли два человека: 23-летняя инспектор Управления Патрульной полиции во Львовской области погибла на месте, а 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины умер в больнице почти через две недели после теракта. Кроме этого, еще 26 человек получили травмы различной степени тяжести," в прокуратуре.

Там отметили, что обвиняемой инкриминируется ношение и хранение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также совершение террористического акта. По ходатайству стороны обвинения он находится под стражей.

В прокуратуре также напомнили, что якобы об ограблении заявили даже не из Львова. В полицию звонила 18-летняя жительница Харькова. Ей поставлено в известность о подозрении в заведомо ложном сообщении органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения.

Напомним, Фокус писал о женщине, которая подложила взрывчатку в мусорники во Львове. Это оказалась жительница Костополя Ровенской области.

После теракта во Львове министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что россияне все чаще атакуют Нацполицию, скорых и спасателей. И поэтому экстренные службы будут приезжать на место с опозданием.