Загинули поліцейська та військовий: у Львові судитимуть жінку, обвинувачену у скоєнні теракту

Слідством встановлено, що у ніч проти 22 лютого цього року в центрі Львова пролунали два вибухи, до яких була причетна обвинувачена. В результаті загинули двоє осіб: 23-річна поліцейська та 31-річний військовослужбовець, який помер у лікарні.

"Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 33-річної жінки за вчинення теракту", — повідомила прокуратура Львівської області.

Згідно із даними прокуратури, жінка свідомо погодилася на пропозицію в Telegram виготовити вибухові пристрої та встановити їх у вказаному місці. Для цього вона приїхала до Львова, винайняла житло неподалік запланованого місця теракту та придбала всі необхідні компоненти. Користуючись наданими куратором інструкціями, жінка виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП).

Напередодні теракту, близько 23:30, йдеться в повідомленні прокуратури, обвинувачена заховала СВП у смітниках на вул. Данилишина, 20 (один із цих смітників жінка попередньо придбала та встановила сама). Вибухівка знаходилася в металевих каструлях, а всередині для ураження максимальної кількості людей були додані металеві гайки.

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У прокуратурі зазначають, що аби "замовник" міг у режимі реального часу спостерігати за місцем події та пересвідчитися у виконанні завдання, обвинувачена залишила у вікні орендованої квартири мобільний телефон, який здійснював відеотрансляцію. Після встановлення вибухових пристроїв обвинувачена втекла зі Львова на таксі.

Згодом, за даними слідства, близько 00:30 на лінію "102" надійшов хибний дзвінок із Харківської області про нібито проникнення до магазину поряд із місцем, де була закладена вибухівка. Коли на виклик прибув екіпаж патрульної поліції, пролунав перший вибух, а після прибуття другого наряду - ще один.

Того ж дня правоохоронці встановили особу причетної та затримали її у Старому Самборі.

"Внаслідок теракту загинуло двоє осіб: 23-річна інспекторка Управління Патрульної поліції у Львівській області загинула на місці, а 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України помер у лікарні майже через два тижні після теракту. Окрім цього, ще 26 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а також було пошкоджено майно місцевих мешканців і бізнесу", — нагадали у прокуратурі.

Там зазначили, що обвинуваченій інкриміновано носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, а також вчинення терористичного акту. За клопотанням сторони обвинувачення вона перебуває під вартою.

У прокуратурі також нагадали, що нібито про пограбування заявили навіть не зі Львова. До поліції дзвонила 18-річна мешканка Харкова. Їй повідомлено про підозру у завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, Фокус писав про жінку, яка підклала вибухівку у смітники у Львові. Це виявилась мешканка Костополя Рівненської області.

Після теракту у Львові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що росіяни все частіше атакують Нацполіцію, швидкі та рятувальників. І тому нині екстрені служби будуть приїжджати на місце із запізненням.