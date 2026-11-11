Волки и медведи выходят в дома в нескольких регионах Украины: что делать при встрече с хищниками

В Украине увеличилось количество хищников. И кое-где волки и медведи все чаще выходят к людям, или просто бродят по сельским улицам. Людей предупреждают об опасности.

Так в поселке Гниванской общины в Винницкой области заметили четырех волков. А в Закарпатье медведи заходят на частные подворья и гуляют по улицам. О волчьей стае 9 ноября сообщила Тывровская районная организация Украинского общества охотников и рыбаков. Рост численности хищников там связывают с длительным запретом на охоту во время военного положения. Но предупреждают, что дикие животные мигрируют ближе к населенным пунктам в поисках пищи.

Волков видели не только на Винничине, но и в Одесской области и Закарпатье. В Одесской области межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства предупреждает, что по зимним учетам 2026 года, количество волков в области по сравнению с 2023 годом выросло на 472%. На Волыни волки летом нападали на скот.

Видео дня

В Карпатах тоже часто видят медведей. В селе Тарасовка на Тячевщине бурого медведя заметили прямо во дворе жилого дома. А в селе Нижняя Апша медведь бродил по улицам и попал на камеры видеонаблюдения. Впрочем, есть правила, благодаря которым можно обезопасить себя и домашних животных от хищников:

Безопасность домашних животных

Надежное укрытие: в вечернее и ночное время обязательно запирайте скот, птицу и собак в капитальных хозяйственных постройках с крепкими замками и дверями.

Защита собак: не оставляйте собак на улице ночью – цепь лишает их возможности убежать или защититься, что делает их легкой добычей для волков.

Освещение территории: волки избегают яркого света. Установка фонарей с датчиками движения вокруг двора и отрядов может отпугнуть хищников.

Правила поведения для людей

Ограничение ночных передвижений: людей призывают не ходить в одиночку после заката по окрестностям села или вблизи лесополос. Детей в школу и кружки следует сопровождать взрослым.

Поведение при встрече: если все же вы встретили волка, то не убегайте, потому что в нем проснется инстинкт преследования, не поворачивайтесь к животному спиной и не смотрите ему прямо в глаза. Медленно отступайте назад, сохраняя зрительный контакт.

Создание шума: попробуйте казаться больше – поднимите руки или куртку вверх. Громко кричите, используйте свисток или подручные предметы для создания металлического шума.

Обо всех случаях появления хищников в пределах населенного пункта необходимо безотлагательно уведомлять городской или сельский совет или представителей государственной лесной охраны.

Медведь в селе Тарасовка гулял по двору Фото: Соцсети

Напомним, Фокус писал о росте популяции волков в Украине, впрочем, случаев нападений волков на людей как на добычу в Украине не зафиксировано.

Также мы рассказывали о ежегодной миграции летучих мышей, которая происходит в конце лета и в начале осени в Украине. В этот период животные могут залетать в жилые дома через открытые окна и форточки в поисках мест для отдыха или зимовки.